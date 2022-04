TSVA hält lange mit

Viernheim. Die Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim haben gezeigt, dass sie zurecht ins Halbfinale um den Oberliga-Aufstieg vorgestoßen sind: Gegen den Top-Favoriten auf die Badenliga-Meisterschaft, die TSG Wiesloch, zeigten die Südhessinnen eine couragierte Leistung, waren 50 Minuten auf Augenhöhe, ehe sie sich in der Schlussphase doch noch mit 24:28 (11:12) geschlagen geben mussten.

Vor der Partie gab TSV-Amicitia-Trainerin Steffi Dietrich ihrem Team mit auf dem Weg, ohne Druck und mit viel Spaß aufzuspielen. Schließlich war das Saisonziel mit der Teilnahme an den Aufstiegs-Play-offs schon längst erreicht.

Mit einer couragierten Leistung, gut ausgespielten Aktionen im Angriff und viel Kampf in der Abwehr, bot Viernheim den Gästen in der ersten Hälfte Paroli. Als die Südhessinnen nach der Pause sogar mit 17:15 führten (38.), schien die Überraschung greifbar. Doch eine umstrittene Rote Karte gegen Sophia Niesel (43.) und dem Verletzungs-Aus von Vivienne König fehlten in der Schlussphase die Alternativen. Wiesloch konterte, legte eine Fünf-Tore-Führung vor (27:22, 57.) und gewann am Ende mit 28:24.

HG Saase weiter unter Druck

In der Abstiegsrunde kommt die HG Saase nicht von der Stelle, bleibt nach dem 25:25 (14:12)-Remis beim Tabellenzweiten HG Königshofen/Sachsenflur Letzter, punktgleich mit Stutensee (beide 2:10). Davor klafft bereits eine Lücke von vier Punkten zum TV Diehlheim. Doch schon am Donnerstag (21 Uhr) bietet sich den Bergsträßerinnen gegen eben diesen Gegner die Gelegenheit, die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. me