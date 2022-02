TSG vergisst Belohnung

Mannheim. „Den einzigen Vorwurf, den ich meinen Spielerinnen machen kann, ist der, dass sie sich nicht für eine wirklich gute Leistung belohnt haben“, meinte Siggi Oetzel, Trainer des Frauenhandball-Oberligisten TSG Seckenheim, nach der bitteren 23:25 (15:12)-Niederlage beim TuS Schutterwald.

Obwohl die Seckenheimerinnen erneut mit einem Mini-Kader antraten, agierten sie von Beginn an couragiert und brachten aus einer stabilen Deckung Tempo in die Partie. Über 3:1 und 7:7 erspielte sich die TSG in der 22. Minute erstmals eine Fünf-Tore-Führung (13:8) und schien die Partie im Griff zu haben. Eine Schlüsselszene dann kurz vor dem Seitenwechsel. Beim Stand von 15:11 40 Sekunden vor der Pause kassierte erst Cora Goldmann eine Zeitstrafe, 20 Sekunden später auch noch Nathalie Sabisch. „Kein Vorwurf an die Schiedsrichter, aber darüber konnte man schon diskutieren“, meinte Oetzel. Damit musste seine TSG in doppelter Unterzahl in die zweite Hälfte starten und kassierte direkt den Anschlus zum 15:14.

Nachlassende Konzentration

Und nun war Seckenheim etwas außer Tritt, lag beim 18:19 (46.) erstmals hinten. Doch bis zum 22:22 blieb die Partie eng, erst danach leistete sich Seckenheim einige Unkonzentriertheiten, was Schutterwald nutzte, um das 24:22 (55.) vorzulegen. Geschlagen gab sich die TSG noch nicht: Nach dem Anschlusstreffer von Monja Lorenz (23:24, 56.) war noch genügend Zeit. Die nächsten Angriffe blieben auf beiden Seiten ohne Torerfolg und 85 Sekunden vor dem Ende nahm Oetzel eine letzte Auszeit: „Wir wollten die Uhr runterspielen und dann zum Ausgleich treffen“, so der Plan des Trainers. Doch kurz darauf landete ein Ball auf dem Fuß einer Seckenheimerin, Freiwurf Schutterwald und zwölf Sekunden vor dem Ende machten die Gastgeberinnen mit dem 25:23 alles klar.

„Wenn man nur so wenige Spielerinnen zur Verfügung hat, dann ist es normal, dass gegen Ende die Konzentration etwas nachlässt. Aber heute war das wirklich schade, da meine Mannschaft lange eine richtige gute Leistung zeigte“, bilanzierte Siggi Oetzel. me