TSG rutscht weiter ab

Seckenheim. Bei den Handballerinnen der TSG Seckenheim herrschte am Sonntagabend Ratlosigkeit: Beim TSV Bönnigheim unterlagen die Oberliga-Handballerinnen deutlich mit 18:28, nachdem es zur Pause noch 11:11 stand. „Eigentlich hätte wir sogar mit einer klaren Führung in die Halbzeit gehen müssen. Spielerisch war das gut und auch in der Abwehr standen wir sicher. Leider war die Chancenverwertung nicht überzeugend“, meinte TSG-Trainer Siggi Oetzel. Immer wieder legte Seckenheim zwei Tore vor, schaffte es aber nicht, sich abzusetzen.

Doch nach dem Seitenwechsel riss der Faden dann völlig: Bis auf 11:19 wuchs der Rückstand binnen zwölf Minuten. „Was da passiert ist, ist mir ein Rätsel“, schüttelte Oetzel ungläubig den Kopf. Als Nathalie Sabisch nach halbzeitübergreifenden 14 torlosen Minuten zum 12:19 traf, war die Partie entschieden. „Das war klar, dass wir nicht mehr rankommen und entsprechend lief dann auch die letzte Viertelstunde“, musste der TSG-Trainer mitansehen, wie die Niederlage ihren Lauf nahm. „Wir haben dann die restlichen Minuten über uns ergehen lassen.“

Bitter: Es war die dritte Niederlage in Folge für die Seckenheimerinnen, die damit von ihrem Platz im vorderen Drittel inzwischen auf Rang sieben im Zehner-Feld durchgereicht wurden. „Ärgerlich ist vor allem, dass wir jetzt gegen Bönnigheim und davor gegen Nürtingen gegen Mannschaften verloren haben, die eigentlich unsere Kragenweite haben. Die Punkte tun uns richtig weh“, hofft Oetzel nun auf ein schnelles Ende der Durststrecke – möglichst schon am nächsten Samstag im Derby gegen den TSV Birkenau. me

