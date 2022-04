TSG muss sich gedulden

Mannheim. Auch wenn es am letzten Spieltag nicht zum erhofften Sieg reichte: Bei den Handballerinnen der TSG Seckenheim überwog nach der 28:30 (17:13)-Niederlage gegen die TG Nürtingen II die Gewissheit, alles gegeben zu haben. „Wir haben alles in die Waagschale geworfen, konnten aber in den letzten Minuten nicht mehr zulegen“, erkannte auch Trainer Siggi Oetzel bei seinem letzten Spiel als TSG-Coach.

Zwei Faktoren führten letztlich zur Niederlage, die den achten Rang in der Abschlusstabelle besiegelten: Zum einen kassierte Caroline Vreden in der 44. Minute die dritte Zeitstrafe, somit die Rote Karte und fehlte in der Folge besonders in der bis dahin so stabilen Defensive. Zum anderen brachten die Nürtingerinnen die bundesliga-erfahrene Leonie Dreizler aus dem Kader der eigenen ersten Mannschaft. „Sie hat uns das Leben schon sehr schwer gemacht“, gab Oetzel zu. Am Ende kam Dreizler auf acht Treffer und zeigte auch defensiv ihre Klasse.

Abzuwarten bleibt nun, ob der achte und damit drittletzte Rang für den Klassenerhalt reicht. „Ich gehe eigentlich davon aus. Aber im Handball ist man ja auch nie vor Überraschungen gefeit“, muss sich Oetzel mit seiner Mannschaft nun gedulden, bis die Spielzeiten auch in den oberen Ligen beendet sind. „In den nächsten Wochen werden wir nun noch locker trainieren und dann werde ich die Mannschaft in eine Pause verabschieden, ehe der neue Trainer übernehmen wird“, so Oetzel. Wer sein Nachfolger wird, war indes noch nicht zu erfahren, aber die Gespräche laufen auf Hochtouren und sind nach Aussage der Sportlichen Leiterin Laura Kettling „sehr vielversprechend“. me

