TSG möchte nachlegen

Mannheim. Größer könnte der Kontrast nicht sein: Am vergangenen Wochenende bekamen es die Oberliga-Handballerinnen der TSG Seckenheim mit den beiden Spitzenteams aus Leinfelden und Strohgäu zu tun, jetzt geht es zum abgeschlagenen Schlusslicht, der SG Schenkenzell/Schiltach. Aber TSG-Trainer Siggi Oetzel ist sich sicher: Auf die leichte Schulter werden seine Spielerinnen den Gegner nicht nehmen. „Natürlich waren die beiden Siege am vergangenen Wochenende klasse und haben auch für etwas Euphorie gesorgt. Aber wir wissen alle, dass wir jetzt auch eine gute Leistung brauchen, um die nächsten Punkte zu holen“, so der Coach.

Schenkenzell/Schiltach hat bislang gerade einmal drei Zähler geholt, aber immerhin darunter auch ein Sieg gegen den Tabellenzweiten Bönnigheim. „Das zeigt uns deutlich, dass man auf der Hut sein muss. Mit halber Kraft holt man dort nichts“, betont Oetzel, ist aber gleichzeitig auch zuversichtlich.

Den Seckenheimerinnen kommt dabei sicherlich entgegen, dass Schenkenzell eine ähnliche Spielanlage an den Tag legt wie die beiden letzten Gegner. „Wir bekommen es erneut mit einer eher defensiv stehenden Deckung zu tun, was uns zuletzt ganz gut gelegen hat“, findet Oetzel, der auch schon einen Blick nach vorne richtet: Insgesamt vier Spiele hat die TSG noch zu absolvieren, will sich vom derzeitigen achten Platz noch ein paar Ränge nach vorne verbessern. „Ich denke, vier Punkte aus den vier Spielen sollten für uns das Minimum sein. Sechs sind durchaus realistisch, acht wären natürlich klasse und ein toller Abschluss“, rechnet der Trainer, der am Saisonende aufhört, vor. me

