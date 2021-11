TSG klassisch ausgekontert

Mannheim. „Das war ein gebrauchter Tag, nichts lief zusammen“, wollte Siggi Oetzel, Trainer des Frauenhandball-Oberligisten TSG Seckenheim, nach der 23:29 (8:15)-Niederlage beim TSV Birkenau ganz schnell einen Strich unter diese Vorstellung ziehen. „Wir haben es zu keiner Zeit verstanden, die offensive 3:3-Deckung Birkenaus zu knacken, obwohl wir uns genau darauf vorbereitet hatten. „Es lief einfach nichts zusammen“, so der TSG-Coach.

Die junge Mannschaft der Odenwälderinnen agierte von Beginn an ohne Respekt vor Seckenheim und spielte genau die unbequeme Deckung, die Oetzel erwartet hatte. Aber es war nicht nur das verlorengegangene Konzept gegen die Abwehr der Gastgeberinnen, es war auch defensiv nicht die Leistung, die die TSG in den letzten Wochen so stark gemacht hatte: „Was uns zuletzt ausgezeichnet hat, konnten wir heute nicht auf die Platte bringen“, so Oetzel.

Sorgen um Ziegler und Sabisch

Nur ein einziges Mal führte Seckenheim: Beim 4:3 nach zehn Minuten. Danach erhöhte Birkenau von 6:5 (12.) mit einem 6:0-Lauf zum 12:5 (21.), klaute immer wieder Bälle und lief seine gefürchteten Konter.

Nach dem 8:15 zur Pause wollte die TSG im zweiten Abschnitt noch einmal zur Aufholjagd blasen, aber auch das gelang nicht: Spätestens als die Odenwälderinnen auf zehn Tore enteilt waren (22:12, 45.), war die Entscheidung gefallen. „Dass Birkenau verdient gewonnen hat, daran gibt es keine Zweifel“, bilanzierte der Trainer, der nun hofft, dass neben den beiden Punkten nicht auch noch Personal verloren geht: Leah Ziegler zog sich eine Blessur an der Schulter zu, Nathalie Sabisch eine Kapselverletzung am Finger. Oetzel: „Wenn die Beiden jetzt auch noch ausfallen, dann war es ein ganz schwarzer Tag.“ me

