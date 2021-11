TSG in der Liga angekommen

Seckenheim. Die Oberliga-Handballerinnen der TSG Seckenheim bleiben in eigener Halle eine Macht. Auch die dritte Partie in der Richard-Möll-Halle wurde gewonnen und das mit 26:17 (12:4) gegen die SG Schenkenzell/Schiltach in beeindruckender Manier. „Ich muss tatsächlich zugeben: Das war richtig gut, was meine Mannschaft da abgeliefert hat“, freute sich TSG-Trainer Siggi Oetzel. „Die Grundlage für den Sieg bildeten die Disziplin und eine sehr gute Abwehrarbeit“, meinte der Coach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nur in der Anfangsphase tat sich Seckenheim etwas schwer, dafür lief es dann nach dem 5:4 (14.) wie am Schnürchen. Kein einziges Gegentor kassierten die Gastgeberinnen bis zur Pause und gingen mit einem souveränen 12:4 in die Kabine.

In der Halbzeitansprache appellierte Oetzel an seine Spielerinnen, gleich nachzulegen und den Sack zuzumachen, aber angesichts der klaren Führung schlichen sich nach dem Wiederanpfiff einige Unachtsamkeiten ein und wieder wurden gute Gelegenheiten in der Offensive ausgelassen. Bis auf 16:11 (43.) verkürzten die Gäste aus dem Schwarzwald, ehe die TSG sich wieder fing. Wichtig in dieser Phase: Nadine Titze, die eigentlich ihre Karriere schon vor zwei Jahren beendet hatte, kam für Nathalie Sabisch in die Partie und gab wichtige Impulse. „Ich bin sehr froh, dass Nadine ausgeholfen hat. Sie hat ein paarmal mittrainiert und wegen dem verletzungsbedingten Ausfall von Anne Wild erklärte sie sich bereit, einzuspringen“, erklärte Oetzel. Titze fügte sich nahtlos ein, traf sogar dreimal und in dieser Phase konnte Nathalie Sabisch durchatmen. „Es ist ungemein wichtig, dass die Spielerinnen mal ein paar Minuten raus können. Aber dazu ist es nötig, dass wir solche Unterstützung haben. Ansonsten gibt unser dünner Kader leider nicht mehr viel her“, so der TSG-Trainer.

Die Seckenheimerinnen erhöhten binnen drei Minuten wieder auf 20:11 (46.) und sorgten damit für die Entscheidung. „Damit waren wir durch und Schenkenzell hatte nichts mehr entgegenzusetzen“, musste Oetzel in der Schlussviertelstunde nicht mehr um den Heimsieg zittern. Aus der geschlossenen Mannschaftsleistung stach die achtfache Torschützin Carla Wiegand heraus, die von Außen eine nahezu perfekte Trefferquote an den Tag legte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit nun 6:4 Punkten aus den ersten fünf Spielen, darunter drei Heimsiege, ist die TSG Seckenheim als Aufsteiger „absolut im Soll“, wie ihr Trainer findet. „Mehr noch: Ich denke, angesichts unseres extrem dünnen Kaders und der Tatsache, dass wir uns in der neuen Liga auch erst einmal zurechtfinden mussten, war das wohl das Optimum, was wir rausholen konnten“, so Oetzel. „Wir sind auf alle Fälle in der Liga angekommen. Wichtig ist nur, dass es zu keinen längerfristigen Verletzungen kommt, denn das wäre für uns nicht zu kompensieren.“ me