TSG in der Bringschuld

Mannheim. Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Oberliga-Handballerinnen der TSG Seckenheim in die Erfolgsspur zurück. Dabei gilt es am Samstag (18 Uhr, Richard-Möll-Halle) gegen genau den Gegner zu gewinnen, gegen den Ende November die Durststrecke begonnen hat: der TSV Birkenau.

Seckenheims Trainer Siggi Oetzel hat keine guten Erinnerungen an das Hinspiel, als seine Mannschaft mit der offensiven Deckung der Odenwälderinnen nicht zurecht kam und mit 23:29 unterlag. „Wir haben uns jetzt noch einmal intensiv auf diese Abwehr vorbereitet. Jetzt müssen wir schauen, ob wir das im Spiel umsetzen können“, hofft der Trainer, dass gegen den punktgleichen TSV – beide Teams haben 8:10 Zähler auf dem Konto – die richtigen Mittel vor allem in der Offensive gewählt werden: „Es wird viel darum gehen, sich ohne Ball zu bewegen und die nötige Passsicherheit an den Tag zu legen.“

Weiter angespannte Personallage

Personell hat sich gegenüber dem 18:28 in Bönnigheim nichts geändert: Acht Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen stehen zur Verfügung. Für Monja Lorenz käme ein Einsatz gegen Birkenau nach überstandener Erkrankung zu früh. „Sie wird aber nach unserem darauffolgenden spielfreien Wochenende bestimmt wieder zum Kader stoßen“, so Oetzel. Bei den Odenwälderinnen sind bis auf zwei Spielerinnen alle an Bord, so dass Trainer Carsten Sender aus dem Vollen schöpfen kann.

„Wir sind gegen Birkenau in der Bringschuld: Zum einen gilt es, den Negativtrend zu beenden und zum anderen für das schlechte Hinspiel Revanche zu nehmen“, ist Oetzel überzeugt, dass sein Team eine kämpferische Leistung zeigt. me