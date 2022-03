Trotz Niederlage: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Biblis. Erwartungsgemäß nichts zu holen gab es am Sonntag für die Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim im Heimspiel gegen die TGS Walldorf II. Mit 25:34 (9:16) unterlag das Schlusslicht dem Tabellenzweiten. „Walldorf ist schon eine andere Hausnummer. Gemeinsam mit Spitzenreiter Pfungstadt ragen sie in dieser Liga heraus. Beim Rest kann aber fast jeder jeden schlagen“, hofft FSG-Spielerin Liboria Romano, dass in den nächsten Wochen gegen Teams wie Dornheim (9.), Siedelsbrunn (10.) oder Heppenheim (7.) dringend benötigte Punkte im Kampf um den Klassenverbleib gesammelt werden können.

Gegen Walldorf verschliefen die Bibliserinnen den Start, lagen schnell mit 0:6 hinten (8.) und schafften es in der Folge auch nicht mehr, entscheidend zu verkürzen. „Wir haben gekämpft, aber der Gegner war heute einfach zu stark“, zollte Romano den Walldorferinnen, mit ihrer überragenden 15-fachen Torschützin Lea Wenzel, Respekt. „Bei uns fehlten einfach auch die Alternativen – gerade in der zweiten Hälfte – um das Spiel zumindest etwas knapper zu gestalten. Irgendwann gingen die Kräfte aus“, meinte die 40-Jährige, die zudem noch einige vergebene Chancen sah.

Trainerduo Romano/Führer?

In Abwesenheit des erkrankten Trainers Tobias Führer hatte die ehemalige Regionalliga-Spielerin Romano wieder einmal eine Art Spielertrainerin gegeben. Da Führer bekanntlich nach dieser Saison sein Amt bei der FSG abgeben wird und noch kein Nachfolger gefunden wurde, wäre eine Trainerin Liboria Romano fast schon naheliegend. Doch diese winkt ab: „Ich werde als Spielerin aufhören, um mehr Zeit mit meiner Familie zu haben. Da würde ein Trainerposten noch nicht passen“, könnte sich die Vollbluthandballerin durchaus vorstellen in ein paar Jahren, wenn ihre Tochter noch größer ist, als Coach zu arbeiten. „Aber derzeit definitiv nicht“, unterstreicht sie. Nicht völlig abgeneigt wäre sie allerdings, gemeinsam mit Tobias Führer tätig zu sein. „Ich will auf jeden Fall weiter mit der Mannschaft trainieren, um auch den Kontakt mit den Mädels nicht zu verlieren und mich fit zu halten. Wenn ich dann einmal die Woche das Training leiten soll, dann mache ich das gerne, wenn dafür Tobi die zweite Einheit übernimmt“, würde sie sich wünschen, dass der erfahrene Coach in seiner Wahlheimat Biblis zumindest als „Teilzeit-Trainer“ weitermacht. Da Führer diese Option bereits selbst genannt hat, spricht derzeit vieles dafür, auch wenn dann das Coaching bei den Spielen noch nicht geklärt wäre.

„Natürlich wäre die beste Lösung, wenn ein neuer Trainer käme, der alles übernimmt. Es finden auch Gespräche statt“, erklärt Romano, die zudem unmissverständlich klar stellt: „Auch wenn wir derzeit Letzter sind, werden wir alles dafür geben, noch nach vorne zu kommen“, möchte sie keinesfalls ihre erfolgreiche Karriere mit einem Abstieg beenden.

FSG-Tore: Katja Hensler (8), Liboria Romano (8/4), Miriam Schmitzer (3), Kerstin Mühlum (2), Lisa Kreimes, Denise Nathmann, Marina Silz, Lisa Götz (je 1). me