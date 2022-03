Trio legt solide Basis

Mannheim. Ausnahmslos erfolgreich starteten die Badenliga-Handballer aus der Region in die Auf- und Abstiegsspiele. Die beste Ausgangsposition hat sich der TV Friedrichsfeld mit einem 33:28 (18:13)-Sieg im ersten Abstiegsspiel bei der SG Stutensee-Weingarten verschafft. „Jetzt wollen wir natürlich auch am nächsten Wochenende zu Hause gewinnen und damit die Saison erfolgreich beenden“, würde TVF-Trainer Marcus Gutsche gerne den Gang in die nächste Runde in den Play-Downs vermeiden.

In Stutensee trotzten die Friedrichsfelder auch den großen personellen Problemen, immerhin vier Spieler aus der Startformation fehlten. „Aber die Mannschaft hat die Herausforderung angenommen, eine tolle Einstellung an den Tag gelegt und blieb über die gesamte Spielzeit konzentriert“, lobte TVF-Sprecher Florian Kuhn. „Wir sind mit der Ausgangsposition alle sehr zufrieden, wissen aber auch, dass das erst die Hälfte der Aufgabe war“, warnte er davor, den Vergleich schon als entschieden anzusehen.

Friedrichsfeld kam etwas schwer in Tritt, was sicherlich auch an den personellen Umstellungen lag. Doch nach dem 5:9 stabilisierte man sich, der etatmäßige Linksaußen Luca Seitz übernahm immer besser die Position des Spielmachers und zudem war Rechtsaußen Tobias Seel in Torlaune.

Nach dem 9:10 (17.) übernahmen die Gäste mit einem 4:0-Lauf beim 13:10 (21.) die Führung und gaben diese nicht mehr ab. Im zweiten Abschnitt pendelte sich der Vorsprung zwischen drei und sechs Treffern ein und auch gegen eine phasenweise doppelte Manndeckung fand die Gutsche-Sieben schließlich immer die passende Antwort.

St. Leon/Reil. – Heddesheim 20:22

„Unser Sieg war völlig verdient und hätte sogar noch deutlicher ausfallen müssen“, meinte SGH-Trainer Mario Donat nach dem Auswärtserfolg. Tatsächlich vergaben die Heddesheimer noch drei Strafwürfe und verpassten dadurch eine noch bessere Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag in eigener Halle. „Aber natürlich ist jetzt unser Ziel, zu Hause zu gewinnen und damit das Saisonziel Klassenerhalt frühzeitig zu schaffen“, so Donat, der aus einer starken Mannschaftsleistung den neunfachen Torschützen Christopher Hindrichs hervorhob. „Das war besonders in der Deckung richtig, richtig gut“, so Donat, „Jetzt brauchen wir noch einmal die gleiche engagierte, kämpferische Leistung.“

Pforzh./Eut. II – Viernheim 27:30

Eine gute Ausgangsposition für das rückspiel am nächsten Samstag verschafften sich die Viernheimer in der ersten Runde der Aufstiegsspiele bei Pforzheim/Eutingen. Das Team von Trainer Christian Müller verpasste sogar einen deutlicheren Sieg, wobei Pforzheim den Südhessen mit einer beweglichen, offensiven Deckung auch das Leben schwer machte und einige Konter lief.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde stabilisierte sich Viernheim, zog auf 13:9 (23.) davon und gab die Führung im weiteren Spielverlauf nicht mehr ab. Mehrmals führte der TSV Amicitia mit fünf Treffern, musste sich am Ende aber mit einem 30:27 zufrieden geben und geht mit der Erkenntnis in Rückspiel, dass die SG eine brandgefährliche Mannschaft ist.