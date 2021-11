Trainersuche ohne Zeitdruck

Mannheim. „Favorit sind wir sicherlich nicht“, betont Florian Kuhn, Sprecher des Handball-Badenligisten TV Friedrichsfeld, vor dem Derby beim Tabellenführer TSG Plankstadt. „Aber chancenlos sind wir sicherlich auch nicht. Wir haben gezeigt, dass wir inzwischen auch auswärts gegen jeden Gegner mithalten können“, sieht er eine positive Entwicklung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tatsächlich durfte der TVF am vergangenen Wochenende auch beim Titelfavoriten TV Hardheim lange auf einen Punktgewinn hoffen, unterlag am Ende mit 23:27. Und auch in Plankstadt soll nun die gute Form demonstriert werden, zumal Tobias Seel, der nach wie vor als Spielertrainer das Kommando bei den Friedrichsfeldern hat, wohl auf seine Bestbesetzung bauen kann. Unterdessen laufen die Gespräche mit einem möglichen neuen Trainer, zwei Kandidaten haben sich Bedenkzeit erbeten. Aber wirklich Zeitdruck hat der TVF bei der Suche nach einem Nachfolger für den zuletzt aus persönlichen Gründen zurückgetretenen Marco Dubois auch nicht. Seel ist in der Mannschaft absolut akzeptiert und macht einen guten Job.

Im Nachbarschaftsduell in Plankstadt – „da kann man ja mit dem Fahrrad übers Feld rüberfahren“, so Kuhn – hoffen die TVF-Handballer natürlich auch auf Unterstützung von den eigenen Fans, um ein Gegengewicht zum immer wieder stimmungsvollen TSG-Anhang zu haben.

Dass die Plankstädter durch die erste Saisonniederlage am vergangenen Wochenende in Viernheim einen Knacks bekommen haben könnten, davon geht Kuhn nicht aus: „Das ist eine eingespielte, kompakte Mannschaft.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Viernheim in Heddesheim

Für den TSV Amicitia Viernheim war der 30:26-Erfolg gegen Plankstadt natürlich immens wichtig. „Wir wollen den Kampf um die Spitze ja schließlich spannend gestalten und jetzt gilt es aber auch, in Heddesheim nachzulegen. Das wird nicht ganz einfach“, will sich Viernheims Trainer Christian Müller nicht von den mageren 2:10 Punkten der SGH blenden lassen. „Wir müssen unsere Leistung bringen. Wenn wir nur etwas nachlassen, dann kann das ins Auge gehen“, warnt Müller eindringlich. „Die Liga ist extrem ausgeglichen und es kann fast Jeder Jeden schlagen.“

Heddesheims Trainer Mario Donat plagen indes weiter arge personelle Probleme. „Das wird uns leider auch noch einige Zeit verfolgen“, so der Coach, der aber dennoch „den großen Favoriten ärgern“ will: „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um die Sensation zu schaffen.“ Dass ein Punktgewinn der SGH tatsächlich eine faustdicke Überraschung wäre – auch wenn der Trend bei den Heddesheimern leicht nach oben zeigt – , das zeigt Donat auf, indem er einen Spieler-zu-Spieler-Vergleich auf allen Positionen vornimmt.

Am Ende steht die Erkenntnis: „Viernheim ist auf jeder Position hervorragend besetzt, teilweise sogar doppelt und uns personell natürlich überlegen.“ Doch dann schiebt Donat nach: „In einem einzigen Spiel, zumal noch ein Derby, ist aber vielleicht doch etwas drin.“ me