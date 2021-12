TGB kommt spät in Fahrt

BIBLIS. Trotz des 34:21-Kantersieges beim A-Liga-Schlusslicht HC VfL Heppenheim II hat sich Sascha Schnöller, Trainer der TG Biblis, nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft gezeigt. Insbesondere im ersten Durchgang tat sich der Favorit schwer. „Wir fanden bis zur 25. Minute überhaupt nichts ins Spiel“, kritisierte der Trainer. So verspielten die Gäste eine 7:4-Führung, beim 8:8 und 10:10 befanden sich die Kreisstädter urplötzlich wieder auf Augenhöhe. Fehlwürfe, technische Fehler und langsame Beine seiner Mannschaft führte Schnöller als Gründe für den unzureichenden Auftritt auf.

Heppenheim spielte lange Angriffe und kam immer wieder über den Kreis zu Torerfolgen. Die Umstellung auf eine 5:1-Abwehrformation kurz vor der Pause zahlte sich aus, die TGB ging mit einer 13:10-Führung in die Halbzeit.

Kettler im Pech

Frisch motiviert kamen die Gäste aus der Kabine. Auf die Defensive war Verlass, das Angriffsspiel lief weitaus flüssiger. Mit zunehmender Spieldauer hatte das Ligaschlusslicht den Gästen immer weniger entgegenzusetzen. Einziges Ärgernis für Schnöller blieb die Verletzung von Marius Kettler, der im ersten Durchgang umknickte und nicht weiterspielen konnte. „Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist“, so Schnöller, dessen Team mit dem vierten Sieg in Folge auf Platz fünf kletterte und noch zwei Partien im Wochenverlauf zu absolvieren hat. Bereits am Donnerstag erwartet die TGB zum Nachholspiel um 20 Uhr die HSG Bieberau-Modau III, die mit Maximilian Wagner (48 Saisontore) den treffsichersten Spieler der Liga in ihren Reihen hat. „Da wollen wir natürlich unserer Heimserie ausbauen“ gibt der Coach die Marschrichtung vor, bevor es am Samstag (18 Uhr) erneut in der heimischen Pfaffenau-Sporthalle gegen die HSG Fürth/Krumbach II geht.

TGB-Tore: Reis (6), Felix Schmitzer (7), Winkler (7/3), Schneider (5), Neumann (3), Nathmann, Waschitzka (je 2), Kettler, Helfrich (je 1). fh

