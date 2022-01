Termin steht, Gegner fehlt

Großwallstadt. Axel Kromer scherzte, obwohl das Thema gar nicht lustig war. Andererseits ist ein wenig Humor in diesen schwierigen und tristen Pandemie-Zeiten doch genau das Richtige. „Ich komme mir schon vor wie der Karl Lauterbach des Deutschen Handballbundes“, sagte der DHB-Sportvorstand am Dienstag, als er sich mal wieder zum Thema Corona äußern musste. Und das nicht nur, weil es gerade ohnehin den Alltag beherrscht, sondern auch aus aktuellem Anlass.

Wohl ohne Kohlbacher zur EM

Eigentlich wollte die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Freitag in Mannheim (16 Uhr) und am Sonntag in Wetzlar (19 Uhr) zwei Freundschaftsspiele gegen die serbische Auswahl bestreiten. Da bei der Mannschaft um Abwehrspezialist Ilija Abutovic von den Rhein-Neckar Löwen aber mehrere Corona-Fälle auftraten und weitere Infektionen nicht ausgeschlossen werden können, steht das Team vom Balkan als Gegner nicht mehr zur Verfügung.

Training in Großwallstadt: Johannes Golla (Mitte) wird von Julian Köster (oben links) und Luka Witzke angegangen. Philipp Weber schaut zu.

„Wir suchen nach einer Alternative, die wir hoffentlich am Mittwochmorgen präsentieren können“, zeigte sich der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober halbwegs optimistisch, dass man einen Ersatz für die beiden Härtetests vor der anstehenden Europameisterschaft in der Slowakei und Ungarn finden wird. Eine recht naheliegende Lösung wären zwei Begegnungen gegen Frankreich, denn dem Olympiasieger kam ebenfalls der angedachte Gegner Ägypten für die Spiele am Freitag und Sonntag abhanden. Das Corona-Virus schlug auch bei den Afrikanern zu.

Bundestrainer Alfred Gislason versucht derweil, seine komplett umformierte und stark verjüngte Auswahl zu formen. Eine Mammutaufgabe, die in der Kürze der Zeit und angesichts der Vielzahl an Neulingen nur in groben Zügen und weniger im Detail zu bewältigen ist, auch wenn die Spieler den Anweisungen des einstigen Erfolgstrainers des Bundesligisten THW Kiel aufmerksam und wissbegierig folgen.

Die Profis saugen alles auf. So wie ein Schwamm, weshalb es hin und wieder im Training „überragend aussieht“, was da in Großwallstadt passiert, wie Gislason berichtet. Im nächsten Augenblick breche aber auch schon mal das „Chaos“ aus. Dann stimmen Lauf- und Passwege nicht, die Abstimmung fehlt, der Feinschliff. „Das ist normal“, sagt der in sich ruhenden Bundestrainer, den diese extremen Schwankungen nicht nervös machen. Im Gegenteil: Der 62-Jährige hat dieses Auf und Ab erwartet, vielleicht sogar vorhergesehen. Denn wenn einer weiß, worüber er spricht, was möglich und was unrealistisch ist, dann Gislason. Zu viel hat er in seiner etwa 30-jährigen Laufbahn als Trainer schon erlebt, überraschen kann ihn nichts mehr. Und mit diesem Erfahrungsschatz gesegnet, strahlt er in diesen Tagen schlichtweg eine große Gelassenheit bei seiner Arbeit aus. Ganz so, als koche er sich gerade einen Kaffee.

Am 14. Januar startet seine Mannschaft gegen Belarus in die Europameisterschaft, der Gegner wird von Ex-Löwen-Coach Iouri Chevtsov betreut. Die weiteren Rivalen heißen Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). „Das ist eine ausgeglichene Gruppe“, übt sich Gislason in Zurückhaltung. Dennoch sind die Deutschen in diesen Begegnungen der Favorit – und zwar trotz der vielen Ausfälle, zu denen nun wohl ein weiterer kommt.

Gislason geht davon aus, dass er mit den 18 Spielern in den slowakischen Vorrundenspielort Bratislava reist, die ihm momentan auch beim Vorbereitungslehrgang zur Verfügung stehen. Bedeutet: Kreisläufer Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen fällt weiterhin mit Adduktorenproblemen aus.

In den Überlegungen des Bundestrainers hatte der Odenwälder durchaus eine größere Rolle gespielt. „Was Janniks Leistung im Angriff angeht, da steht ja außer Frage: Es ist herausragend, was er da macht“, schwärmt Gislason im Gespräch mit dieser Redaktion über Kohlbacher, den der Bundestrainer längst nicht mehr nur als reinen Mann für die Offensive sieht. Der Löwe habe sich in den vergangenen beiden Jahren ständig in der Abwehr auf der Halbposition verbessert, auch in Bratislava hätte sich der Kreisläufer in dieser Rolle mit Blick auf das Fernziel Heim-EM 2024 bewähren können. Nun wird das Turnier vermutlich ohne ihn starten und ein weiterer erfahrener Spieler zumindest vorerst fehlen. Doch Gislason beklagt sich nicht. Er wäre schon froh, am Freitag ein Testspiel bestreiten zu können.

