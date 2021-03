Berlin. Es ist wahrlich kein Zufall, dass ausgerechnet Bob Hanning am Mittwoch die digitale Bühne der deutschen Nationalmannschaft betritt. Denn immer dann, wenn es ernst, wichtig oder kritisch wird beim Deutschen Handballbund (DHB), naht stets auch die Zeit des gleichermaßen wortgewaltigen wie wortgewandten Vize-Präsidenten. Seine gut überlegten Sätze gleichen nicht selten einer Ansprache an die Handball-Nation, sie haben Gewicht – und mögen bisweilen auch provozieren, wobei Hanning fast nie impulsiv, sondern eher innovativ daherkommt. Ihm geht es immer nur „um die Sache“, wie er es gerne nennt. Und dafür lohnt es sich aus seiner Sicht auch mal zu streiten.

Diese „Sache“, das ist nichts weniger als der deutsche Handball, der am Wochenende um die Olympia-Teilnahme kämpft und dessen Wohl sich der streitbare Strippenzieher verschrieben hat. Und zwar mit aller Macht. Der 53-Jährige hat Ideen, die nicht jeden begeistern, die aber oft gut sind. Und er hat ebenso leidenschaftliche Befürworter wie Kritiker. So ist das eben als polarisierende Persönlichkeit, die konsequent mit vollem Einsatz, hin und wieder aber auch ohne Rücksicht auf Verluste agiert. Hanning ist seit jeher hartnäckig, unnachgiebig, unbequem. Und vor allem ein Überzeugungstäter.

Im November zieht sich Bob Hanning aus dem DHB-Präsidium zurück. © dpa

Das macht aus ihm einen von Ehrgeiz getriebenen Mann mit Visionen. Es ist zumindest kein Zufall, dass dem gebürtigen Essener das Wort „maximal“ gerne und oft über die Lippen kommt. Der DHB-Vize formuliert eben immer die höchsten Ansprüche. An sich. An andere. Das mag ab und zu anstrengend sein, doch für den Verband ist er eben nicht nur ein unbequemer Querdenker, sondern auch ein Gewinn. Denn Hanning hat den DHB seit seinem Amtsantritt 2013 reformiert, ja sogar entstaubt. In struktureller und sportlicher Hinsicht. Und jetzt, wo im November sein Rückzug aus dem Präsidium näher rückt, geht es noch darum, ein letztes großes Ziel zu erreichen. Olympia-Gold in Tokio.

Ein erster Schritt dorthin muss am Wochenende beim Qualifikationsturnier gemacht werden. Die Gegner der DHB-Auswahl heißen Schweden (Freitag, 15.15 Uhr, live in der ARD), Slowenien (Samstag, 15.35 Uhr, ZDF) und Algerien (Sonntag, 15.45 Uhr, ZDF). Es wird also ernst.

„Das ist ein elementar wichtiges Turnier. Es muss unser Anspruch sein, in Tokio dabei zu sein. Wir brauchen diese Präsenz“, stellt Hanning am Mittwochmittag klar, als er sich – erwartungsgemäß in einem kunterbunten Pulli – den Fragen stellt. Sein schrilles, bisweilen provokantes Auftreten ist längst sein Markenzeichen, das nicht immer gut ankommt. Übrigens auch nicht im DHB, dessen Funktionäre eigentlich von einem verbandseigenen Partner mit einem feinen Zwirn ausgestattet werden. Doch Hanning macht sein eigenes Ding. Und das durchaus mit Erfolg.

Man denke da nur an die Heim-WM 2019. Bei der letzten Pressekonferenz vor dem Turnierstart setzte der 53-Jährige erstmals einen farblichen Akzent mit einem gold-blauen Versace-Pulli – und landete mit seinem extravaganten Luxus-Outfit prompt auf der Titelseite der „Bild“. Mehr Aufmerksamkeit für eine Weltmeisterschaft im eigenen Land kann man nicht bekommen.

Wenn man so will, diente also auch dieser Auftritt der „Sache“, für die er bereits 2013 das Ziel Olympia-Gold 2020 ausrief. Damals wurde Hanning dafür belächelt, hatte Deutschland doch kurz zuvor die Teilnahme an der EM verpasst. Medaillenträume verboten sich da, doch der DHB-Vize versammelte eine ganze Sportart hinter dieser einen, hinter seiner Vision.

Nun wurden die Olympischen Spiele wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verlegt – und nach dem zwölften WM-Platz in Ägypten im Januar könnte man einwenden, dass sich die Medaillenträume trotz der zwischenzeitlichen Erfolge (EM-Gold und Olympia-Bronze 2016) eigentlich erneut verbieten. So wie 2013. Doch Hanning wiederholte dieses Gold-Ziel noch direkt nach dem frühen K.o. am Nil, was Spieler wie Hendrik Pekeler, immerhin Deutschlands Handballer des Jahres, durchaus verwunderte, weil ja noch nicht einmal die Olympia-Teilnahme sicher sei.

„Wir haben das Ziel, sportlich erfolgreich zu sein, schon vor einigen Jahren formuliert. Jetzt weiß ich nicht, warum man von dem Ziel abweichen sollte, nur weil es näher rückt. Auf der anderen Seite ist aber klar, dass es jetzt erst einmal gilt, sich zu qualifizieren“, gibt sich Hanning so kurz vor der Begegnung gegen Schweden am Freitag zwar ein wenig bescheidener, stellt aber gleich im nächsten Satz klar: „Eine deutsche Mannschaft muss immer den Anspruch erheben, eine Medaille zu holen. Und wenn man zu Olympia fährt, will ich mal den Spieler sehen, der vorher Silber unterschreibt.“

Es bleibt also beim Gold-Ziel. Ohne Wenn und Aber. Und trotz einiger Anfeindungen. Manch böses Wort eines Ex-Nationalspielers wie Daniel Stephan oder Christian Schwarzer interessieren den DHB-Vize allerdings schon lange nicht mehr. „Kritik gibt es seit acht Jahren an fast jeder Aussage, daran habe ich mich gewöhnt. Ich kann versprechen, dass ich das bis November durchhalte“, sagt Hanning, der sich um ein neues Amt beim Europäischen Verband bewirbt – und darauf hofft, dass für ihn beim DHB das Beste zum Schluss kommt.