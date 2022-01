Spitzenspiel für Lola

Lampertheim. Einen großen Schritt in Richtung A-Liga-Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksoberliga können am Sonntag die Handballerinnen der FSG Lola machen. Das Team von Trainer Dieter Petermann empfängt um 16 Uhr als verlustpunktfreier Spitzenreiter (10:0 Punkte) den Liga-Zweiten ESG Crumstadt/Goddelau II (8:2) in Lorsch. „Das ist für uns ein ganz wichtiges Spiel“, unterstreicht Petermann, der in seiner Bestbesetzung antreten kann.

Was der Trainer als Nachteil für seine Mannschaft sieht ist, dass sie seit vier Wochen kein Spiel mehr absolviert hat. Während Crumstadt am vergangenen Wochenende mit einem 21:17 gegen Erfelden ins neue Jahr startete, wurde das Lola-Spiel bei der TGB Darmstadt II erst abgesetzt und später durch die Klassenleitung als Sieg für die FSG gewertet. „Auch wenn wir die Punkte bekommen haben, hätten wir lieber gespielt“, erklärt Petermann. Dass die Partie zu Gunsten der Spielgemeinschaft gewertet wurde, liegt daran, dass es bei der TGB wohl Unklarheiten bei Corona-Tests gab und nur positive PCR-Tests als Grund für eine kurzfristige Absage mit Neuansetzung akzeptiert werden.

Nun also das Spiel gegen Crumstadt: „Ich habe die Mannschaft beim Sieg gegen Erfelden beobachtet und muss sagen, dass da richtig gute Handballerinnen dabei sind“, hat Petermann durchaus Respekt vor der ESG, stellt aber unmissverständlich klar: „Wir spielen zu Hause, haben gut trainiert und wollen die weiße Weste verteidigen.“

Der Aufsteiger hat sich in der Bezirksliga A gleich in die Spitzengruppe geschoben und dort inzwischen etabliert. „Völlig zu recht“, wie der FSG-Coach meint. „Das ist eine äußerst unbequem zu spielende Mannschaft. Wir müssen 100 Prozent auf die Platte bringen und in der Abwehr mit großer Laufbereitschaft agieren, um das flexible Spiel Crumstadts zu unterbinden“, hat Petermann sein Team auf die Gäste eingestellt. „Wenn wir mit Leidenschaft, Wille und Teamgeist auftreten, wird es uns gelingen, unsere Serie auszubauen. Wir haben nichts zu verschenken und spielen am Sonntag wieder Vollgas Handball.“ me

