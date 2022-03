Spitzenspiel abgesagt

Biblis. Nichts wurde es mit dem angekündigten Spitzenspiel in der Handball-Bezirksliga A zwischen dem TV Trebur und der TG Biblis. Aufgrund dreier Corona-Fälle bei den Gastgebern musste das Nachholspiel erneut kurzfristig abgesagt werden. Der Ärger bei der TGB hielt sich in Grenzen, zumal die Mannschaft in den letzten vier Wochen kein Pflichtspiel bestritten hat und die Trainingsbeteiligung zuletzt stark nachgelassen hatte.

Aber mit dieser Problematik steht Coach der TBG, Sascha Schnöller, nicht alleine, viele Übungsleiter auf diesem Spielniveau kämpfen mit ähnlichen Problemen, die mit der Verlängerung der einfachen Hinrunde um gleich sechs Wochen einhergehen.

Bis zum ersten Aprilwochenende bleibt beiden Mannschaften Zeit, sich auf einen Ersatztermin zu einigen. Da beide Kontrahenten bereits für die Aufstiegsrunde qualifiziert sind, hat der Spielausgang durchaus Gewicht, da das Ergebnis mit in die letzte Phase der Saison mitgenommen wird. fh

