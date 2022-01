Sonderlob für Wirth

Lampertheim. Eine Woche nach ihrer ersten Saisonniederlage meldete sich die FSG Lola eindrucksvoll zurück: Bei der ESG Erfelden gewann das Team von Trainer Dieter Petermann in überlegener Manier mit 30:15 (15:8) und übernahm vorerst wieder die Tabellenführung.

Schon in der ersten Hälfte agierten die Lolas aufmerksam und nutzen die Fehler der Gastgeberinnen konsequent aus, waren immer wieder über Konter erfolgreich. Schon beim 8:2 (15.) zeichnete sich ab, dass die FSG an diesem Tag nichts anbrennen lassen wird. „Wir kamen nie in Gefahr“, so Petermann, der dann nach dem Seitenwechsel „sehenswerten Kombinationshandball“ seiner Mannschaft sah, die den Vorsprung über 21:11 (43.) kontinuierlich ausbaute.

„Auf diese Leistung müssen wir jetzt aufbauen und unser Positionsspiel Stück für Stück verfeinern und weiterentwickeln“, richtete der zufriedene Trainer den Blick wieder nach vorne und sieht dabei „noch eine Menge Luft nach oben. Wir sind momentan höchstens bei 80 Prozent unseres Leistungspotenzials.“

Ein Sonderlob verdiente sich gegen Erfelden Torhüterin Eva Wirth, die unter anderem drei Strafwürfe parierte. Auf der anderen Seite hatten die Lolas selbst diesmal eine hundertprozentige Quote von der Linie: Katrin Grieser verwandelte alle fünf Siebenmeter sicher.

FSG-Tore: Katrin Grieser (10/5), Vanessa Ehret (9), Janna Brötzmann (4), Nadine Gärtner (3), Nadine Koob (2), Lea Gaebler, Yvonne Höbel (je 1). me