So nah dran wie nie zuvor

Großsachsen. Das war bitter für die Badenliga-Handballerinnen der HG Saase: So nah waren sie in dieser Saison noch nie dran am ersten Punktgewinn, stehen aber nach dem 27:28 (13:15) gegen den TV Brühl weiter mit leeren Händen da.

HG-Trainer Branko Dojcak forderte vor der Partie besonders eine bessere Trefferquote im Angriff, und seine Mannschaft zeigte tatsächlich eine couragierte Leistung und war immer wieder erfolgreich im Abschluss. Keine Seite konnte sich in der ausgeglichenen Partie entscheidend absetzen, beim 24:23 (53.) führten noch die Bergsträßerinnen, beim 26:26 (56.) war der Ausgang völlig offen.

Doch dann gelang Brühl ein Doppelschlag zum 28:26, Saase lief die Zeit davon und der 27:28-Anschlusstreffer durch die elffache Torschützin Annkathrin Schott fiel erst mit der Schlusssirene.

HG: Münch, Weiß – Schott (11/7), Collet, Bauer, Pauli (4), Müller (3), Steitz (1), Ganshorn (2), Gölz (4), Habermaier (1), Rahn (1). me