Siggi Oetzel sieht „schöne Perspektive“

Mannheim. Die Freude bei den Handballerinnen der TSG Seckenheim war groß: Vergangenen Montagabend teilte die Sportliche Leiterin Laura Kettling in einer Video-Konferenz dem Oberliga-Team mit, dass der ebenfalls zugeschaltete Trainer Siggi Oetzel sein Engagement nun doch verlängert (wir haben berichtet). „Die Mannschaft hat das absolut positiv aufgenommen und auch in meinen Augen ist Siggi Oetzel der richtige Trainer für unsere Mannschaft“, erklärt Kettling.

Schwierige Suche

Die Sportliche Leiterin hatte in den letzten Monaten nach dem frühzeitig verkündeten Abgang des Trainers zahlreiche Gespräche geführt, aber angesichts der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison wollten alle angesprochenen Übungsleiter diese Runde quasi noch hintendranhängen und noch nicht den Verein wechseln. „Es hat sich sehr schwierig gestaltet“, gibt Kettling zu. „Selbst in einschlägigen Trainerportalen waren keine Kandidaten, die uns irgendwie weitergeholfen hätten.“

TSG-Coach Siggi Oetzel bekam von seiner Ehefrau grünes Licht für die Fortsetzung seiner Tätigkeit in Seckenheim. © Berno Nix

Da Oetzel schon bei der Verkündung seines Abgangs sagte, dass er, wenn Not am Mann sei, mithelfen würde oder auch bei seinem Nachfolger die Co-Trainer-Rolle einnehmen könnte, nahm die Sportliche Leiterin zum eigentlich ehemaligen Coach wieder Kontakt auf und hatte Erfolg.

„Ich muss gestehen, dass mir in den letzten Monaten ohne den Handball schon etwas gefehlt hat“, gibt Oetzel inzwischen zu. Bevor er seine Zusage gab, musste er mit seiner Frau Rücksprache halten – aber auch sie gab grünes Licht und so stand einer überraschenden Neuauflage seines Engagements bei der TSG Seckenheim nichts im Wege. „Vielleicht lag es auch an Corona, dass ich jetzt doch weitermache. Man hatte nichts anderes zu tun, konnte nicht wegfahren und hatte viel Zeit, nachzudenken“, erzählt der 60-jährige Pfälzer. Auf die weitere Zusammenarbeit mit der Mannschaft freut sich Siggi Oetzel sehr: „Es hat sich auch etwas seltsam angefühlt, mit einer abgebrochenen Runde hier zu gehen“, gibt er zu.

Dass man im Herbst nun in eine reguläre Saison starten wird, davon ist der erfahrene Coach überzeugt: „Wann man wieder regulär in der Halle trainieren darf, ist natürlich noch unsicher. Aber wenn ich jetzt meine Mannschaft anschaue: Da sind bis Ende Juni eigentlich alle durchgeimpft. Das ist eine schöne Perspektive“, hat Oetzel inzwischen abgefragt. Grund dafür ist, dass eine Vielzahl an Spielerinnen in sozialen Berufen tätig ist oder Medizin studiert. Der Trainer selbst erhielt am vergangenen Dienstag seine erste Impfung. „Bei mir dauert es jetzt noch bis Juli“, verrät er.

Aber schon jetzt scheint klar, dass die Seckenheimerinnen in absehbarer Zeit wieder in kompletter Mannschaftsstärke trainieren dürfen, da Geimpfte bei den Kontaktbeschränkungen nicht mehr dazuzählen. „Wann wir aber tatsächlich starten, ist noch offen“, so Oetzel.

Nadine Titze einziger Abgang

Personell hat sich im Kader kaum etwas verändert. Nadine Titze ist und bleibt der einzige Abgang, Neuzugänge sind bislang noch nicht in Sicht. „Das ist wie bei der Suche nach dem Trainer: Spielerinnen wollen nicht mit einer abgebrochenen Runde die Mannschaft wechseln“, weiß der Coach. Immerhin sollte Leah Ziegler ab September wieder an Bord sein, nachdem sie zuletzt wegen einer Schulteroperation lange pausieren musste. „Wir werden unsere Augen offen halten, vielleicht finden wir noch jemanden, vielleicht auch wieder eine Studentin, die nach Mannheim zieht“, hofft Siggi Oetzel, ist aber auch so von seiner neuen alten Mannschaft überzeugt: „Wir haben Qualität.“ me

