Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen haben das Kellerduell der Handball-Bundesliga in der heimischen Ebert-Halle für sich entschieden. Trotz eines 4:0-Laufs der Gäste in den letzten sechs Minuten und ohne Spielmacher Dominik Mappes gewannen sie am Samstagabend mit 22:19 (11:6) gegen den Tabellenletzten HSC Coburg 2000. Damit beträgt der Rückstand des Vorletzten aus Ludwigshafen auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz weiterhin vier Punkte.

AdUnit urban-intext1

Als Ersatz für den verletzten Regisseur Mappes baute Trainer Benjamin Matschke auch am 24. Spieltag auf Pascal Bührer. „Riesenlob für meine Mannschaft. Sie war richtig gut gesteuert von Pascal“, resümierte der Eulen-Coach laut einer Vereinsmitteilung. Bührer traf insgesamt fünf Mal für die Ludwigshafener, zuletzt exakt 62 Sekunden vor der Schlusssirene. „Ich habe mir nach dem dritten technischen Fehler gesagt, ,Pascal, jetzt musst du was machen.‘ Die Mannschaft hat mir vertraut, mir wieder den Ball gegeben“, so Bührer.

Falk mit „100-Prozent-Quote“

Ein großes Lob richtete Matschke auch an seine beiden Keeper: Gorazd Skof wehrte drei Siebenmeter ab und verzeichnete nach 38 Minuten acht Paraden. Dann musste er verletzt raus. Martin Tomovski hielt direkt nach seiner Einwechslung zwei Bälle. Rechtsaußen Alexander Falk zeigte sich nach seiner Knieverletzung am Samstag treffsicher. „Stark in der Abwehr und dazu eine 100-Prozent-Quote“, lobte Matschke den dreimaligen Torschützen. Coburgs Rückraumspieler Tobias Varvne sah in der 29. Minute nach einer Notbremse bei Falks Tempogegenstoß Rot. Mit Blick auf den Klassenerhalt zeigte sich Eulen-Eigengewächs Falk zuversichtlich: „Es wird schwer. Aber wir haben noch einige Vier-Punkte-Spiele – gegen Balingen, Nordhorn und in Essen.“ Am Donnerstag (19 Uhr) geht es für die Ludwigshafener jedoch zunächst zum Tabellensiebten nach Berlin.

Eulen: Skof (38. Tomovski) – Wagner (4), Bührer (5), Dietrich (2), Falk (3), Remmlinger (3), Valiullin (3), Scholz (1), Durak (1/1). soge

AdUnit urban-intext2