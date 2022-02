SHG jubelt, Dietrich spielt

Viernheim. Die Überraschung ist den Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim im Badenliga-Derby gegen die SG Heddesheim geglückt, doch wie schon im Hinspiel, nahm die SGH die Punkte mit. Beim Comeback von Trainerin Steffi Dietrich als Spielerin unterlagen die Südhessinen mit 26:24 (12:15).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Für uns war das ein ganz wichtiger Sieg, wenn wir am Ende unter den ersten Drei sein wollen und uns damit für die Aufstiegsspiele qualifizieren möchten“, so SGH-Trainer Marcus Otterstädter: „Aufsteigen wollen wir nicht, das ist mit unserem Kader nicht drin. Aber wir wollen unter allen Umständen die Abstiegsspiele und das große Zittern um den Klassenerhalt vermeiden.“

Dass Dietrich mitmachte, überraschte die Heddesheimerinnen. „Sie weiß immer noch, wie es geht“, sagte Otterstädter. Doch unterm Strich agierte die SGH mit einer guten Teamleistung über weite Strecken überlegen. In der ersten Hälfte leisteten sie sich phasenweise noch zu viele Fehlwürfe, so dass Viernheim ein 9:8 (21.) vorlegen konnte, doch nach einer Auszeit drehten die Gäste das Spiel bis zur Pause und lagen fortan immer in Führung. Viernheim erzielte 90 Sekunden vor dem Abpfiff zwar den Anschlusstreffer, aber Christina Fahrnbach verwandelte einen Strafwurf zum 26:24-Endstand. me

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2