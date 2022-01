SGL müht sich zum Sieg

Saarlouis. Ein schweres Stück Arbeit war der 34:32 (19:14)-Erfolg der SG Leutershausen bei der HG Saarlouis in der F-Staffel der 3. Liga. Sah es zur Pause noch danach aus, als ob die Handballer von der Bergstraße ungefährdet zum erwarteten Erfolg kommen könnten, taten sich die Roten Teufel vor allem nach dem Seitenwechsel enorm schwer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind nicht so gut aus der Halbzeit gekommen, haben viele Fehler gemacht. Das passiert aber auch mal – gerade weil es das erste Spiel nach der Winterpause war“, sagte Rückraumspieler Sven Schreiber. So kamen die Saarländer zunächst bis auf zwei Tore heran, neun Minuten vor Schluss kam es noch schlimmer aus Sicht der Gäste: Saarlouis glich aus, Leutershausen war in zweifacher Unterzahl und sah sich nach einer weiteren Zeitstrafe knapp fünf Minuten vor dem Ende sogar einem Rückstand gegenüber.

Doch die SGL hatte noch Reserven, glich aus und baute die folgende Führung in den letzten drei Minuten bis zum 34:32 aus. „Jetzt haben wir die Punkte und eine Woche Pause, in der wir nochmals arbeiten können“, atmete Schreiber nach dem Schlusspfiff durch.

SGL-Tore: Schreiber (8), Bitz (7), Röller (5), Scholz (5), Ulrich (4), Schmitt (3), Ruß (1), Pauli (1/1). red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2