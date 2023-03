SGL bricht der Unterbau weg

Leutershausen. Sie haben bis zuletzt alles versucht, aber es war vergeblich: Die SG Leutershausen musste am Freitagabend ihr Team aus der Handball-Badenliga abmelden. Nachdem die Mannschaft von Trainer Roger Grössl zuvor schon zweimal wegen Personalmangels nicht antreten konnte, war die Spielabsage für Samstagabend in Hardheim die dritte Absage und damit trat der Automatismus in Gang, dass die Mannschaft als erster Absteiger aus der Runde ausscheidet und in die unterste Spielklasse absteigen muss.

„Jetzt müssen wir umdenken“

„Das schmerzt schon sehr“, gibt Teammanager Jürgen Fitzer zu: „Es war uns allen klar, dass diese Saison ein Ritt auf der Rasierklinge werden würde. Letztlich hat es nicht gereicht. Wir haben bis zuletzt alles versucht, haben viele Spieler aus anderen SGL-Teams angesprochen, aber man muss auch ehrlich zugeben, dass die letzten sieben Rundenspiele wohl Woche für Woche extrem eng geworden wären“, erklärt Fitzer, der für Samstag nur fünf Feldspieler zur Verfügung hatte. Und der Funktionär, der auch weiterhin die SGL im Administrativen unterstützen wird, gibt auch zu: „Was die Außendarstellung angeht, war das natürlich alles andere als gut.“ Im Laufe dieser Woche wollen die Verantwortlichen noch einmal besprechen, wie man nun weiter macht. „Bis zuletzt war der Plan, die Runde irgendwie zu überstehen, sich dann zu konsolidieren und gerade auch für die A-Jugendlichen eine Perspektive bieten zu können“, so Fitzer. „Jetzt müssen wir umdenken.“

Trotz des bitteren Endes zollt der Teammanager dem Trainergespann und den Spielern, die trotz schwerer Ausgangslage mitgezogen haben, großen Dank. „Gerade für die, die immer alles gegeben haben, tut mir diese Entscheidung sehr leid.“ me