SGH vor Verfolgerduell

Heddesheim. Zum Verfolgerduell geht es für die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim am Sonntagnachmittag (16 Uhr) zur HSG St. Leon/Reilingen II. Die Heddesheimerinnen wollen mit einem Sieg beim Liga-Vierten (15:6 Punkte) ihren aktuellen zweiten Rang (16:6) verteidigen. Nach ganz oben schielt in der Liga allerdings niemand mehr. Dort zieht die HG Oftersheim/Schwetzingen einsam und verlustpunktfrei ihre Kreise.

SGH-Trainer Marcus Otterstätter will mit einem Erfolg im Sportzentrum Harres auch Revanche für die ärgerliche 20:22-Heimniederlage zum Saisonstart gegen St. Leon/Reilingen nehmen. Dazu ist allerdings eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem vergangenen Wochenende nötig, als man sich erst gegen Schlusslicht HG Saase – an diesem Wochenende spielfrei – mit 20:17 sehr schwertat, um dann am Sonntag beim Vorletzten Königshofen/Sachsenflur sogar mit 20:22 zu verlieren. Personell sieht es bei den Heddesheimerinnen wieder besser aus. Eva Hildenbrand und Katja Bender, die gegen Königshofen fehlten, stehen wieder im Kader. me