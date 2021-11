SGH verpasst die Sensation

Heddesheim. An einer faustdicken Überraschungen schrammten die Badenliga-Handballer der SG Heddesheim vorbei. Sie hatten den Meisterschaftsfavoriten TV Hardheim am Rande eines Punktverlusts, mussten sich aber doch knapp mit 25:26 (15:11) geschlagen geben.

Als die Heddesheimer in der ersten Hälfte meist knapp führten und kurz nach dem Seitenwechsel sogar auf 17:13 (34.) erhöhten, rieben sich die Zuschauer in der Nordbadenhalle verwundert die Augen. Doch die SGH war von Trainer Mario Donat glänzend eingestellt, agierte in einer etwas offensiveren Deckung sicher und spielte im Angriff mit viel Druck. Hinzu kam, dass die Heddesheimer endlich auch eine etwas besser besetzte Bank hatten und entsprechend die Intensität hochhalten konnten.

Dass Hardheim in der zweiten Hälfte noch aufkommen würde, war Donat dennoch klar. Beim 17:17 (39.) war es soweit, die Gäste egalisierten und nach der neuerlichen 18:17-Führung der SGH konterte der Favorit mit einem Lauf zum 19:21 (48.). Doch Heddesheim steckte nicht auf und ließ sich auch durch das 23:26 drei Minuten vor dem Ende nicht entmutigen. Zwei schnelle Treffer von Christopher Hindrichs und David Walzenbach zum 25:26 ließen Hardheim zittern. „Leider hatten wir dann nicht mehr die nötige Übersicht, um aus dem letzten Angriff in Überzahl etwas zu machen“, meinte Mario Donat nach der Schlusssirene, war aber insgesamt nicht unzufrieden: „Es war die bisher beste Saisonleistung.“

SG Leutershsn. II – Viernheim 18:40

Zu einer einseitigen Angelegenheit geriet das Derby zwischen der punktlosen und personell arg gebeutelten SGL II und dem Meisterschaftskandidaten aus Viernheim. Nur in der ersten Viertelstunde hielten die Gastgeber mit (6:8, 14.), gerieten dann aber schon bis zur Pause hoffnungslos mit 8:17 ins Hintertreffen. Und Viernheim blieb auch nach dem Seitenwechsel am Drücker, schraubte den Vorsprung auf 24:10 (40.) und hatte fortan leichtes Spiel gegen die sich nun auch aufgebenden Leutershausener. Nun blickt man in Viernheim schon auf den kommenden Samstag, wenn der verlustpunktfreie Überraschungstabellenführer TSG Plankstadt nach Südhessen kommt. me

