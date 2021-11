SGH unter Zugzwang

Heddesheim. Der Druck auf die Handballerinnen der SG Heddesheim steigt. Und das ausgerechnet vor dem Badenliga-Derby am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den TSV Amicitia Viernheim. „Es ist allen klar: Wenn wir das verlieren, dann stecken wir erstmal hinten drin fest“, blickt SGH-Trainer Marcus Otterstädter mit ungutem Gefühl auf die Tabelle, in der sein Team mit 1:5 Punkten Letzter ist. Viernheim belegt mit 7:3 Zählern Rang zwei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Abwehr schwächelt

„Was wir derzeit spielen, das ist nicht das, was wir uns eigentlich vorstellen. Insbesondere in der Abwehr sind wir zuletzt nicht konsequent genug gewesen“, so der Coach angesichts der 30 Gegentore beim 24:30 gegen Oftersheim/Schwetzingen am vergangenen Wochenende.

„Gegen Viernheim müssen wir defensiv wesentlich besser arbeiten“, fordert er. Besonders die torgefährlichen Rückraumspielerinnen Jacqueline Mader und Celine Marek gelte es frühzeitig anzunehmen. „Da dürfen wir nicht zu passiv sein“, so Otterstädter, „und dann gilt es gut zurückzulaufen, damit Viernheim nicht zu einfachen Kontertoren kommt.“

Der erfahrene Trainer ist trotz der schweren Aufgabe überzeugt, dass seine Mannschaft nicht chancenlos ist: „Wir trainieren gut, aber zuletzt haben wir unsere Leistung in den Spielen nicht abrufen können. Vielleicht ist aber gerade dieses Derby das richtige Spiel, damit der Knoten wieder platzt“, hofft Otterstädter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine ganz schwere Aufgabe wartet indes auf die HG Saase, die am Samstag (16 Uhr) mit ihrem jungen Team den ungeschlagenen und routiniert aufspielenden Spitzenreiter TV Brühl empfängt. me