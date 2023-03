SGH steckt in der Krise

Heddesheim. Die dritte Niederlage in Folge hat es am Samstagabend für die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim gesetzt. Durch das 19:21 (8:13) bei der TSG Wiesloch verliert das Team von Trainer Marcus Otterstätter den Anschluss an die Top-Drei der Liga, unter denen man zuvor lange mitgemischt hat. Jetzt geht es in den verbleibenden drei Partien vorrangig darum, noch einmal in Tritt zu kommen und Rang vier zu sichern.

In Wiesloch gerieten die ersatzgeschwächten Heddesheimerinnen schon Mitte der ersten Hälfte mit 4:7 (16.) ins Hintertreffen. Und als der Rückstand kurz nach dem Seitenwechsel auf 8:15 (32.) angewachsen war, schien die Entscheidung gefallen zu sein. Doch mit viel Kampfgeist verkürzte die SGH auf 16:20 (50.) und 19:21 90 Sekunden vor dem Ende, ehe den Heddesheimerinnen die Zeit davonlief.

Rot-Malsch – HG Saase 30:26

Ihren Aufwärtstrend fortgesetzt hat die HG Saase, aber nach dem 26:30 (13:13) beim TSV Rot-Malsch muss das Schlusslicht weiter auf den ersten Punktgewinn warten.

Bis zum 14:14 (34.) war die Begegnung offen, dann verschafften sich die Gastgeberinnen eine Drei-Tore-Führung (17:14, 36.). Saase, das sich spielerisch auf Augenhöhe präsentierte, kämpfte sich noch auf 21:22 (46.) heran, geriet danach aber mit einem 0:4-Lauf beim 21:26 (49.) endgültig auf die Verliererstraße. me