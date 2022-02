SGH springt auf Platz vier

Heddesheim. Nur ein Spiel stand an diesem Wochenende in der Frauenhandball-Badenliga auf dem Plan. Dabei feierte die SG Heddesheim mit einem 28:15 (10:6)-Heimsieg gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen einen Befreiungsschlag: Es war der erste doppelte Punktgewinn in diesem Jahr und verhalf zum Sprung vom letzten Platz auf Rang vier, noch vor der punktgleichen HG. Mit dem Erfolg gelang auch die Revanche für die 24:30-Niederlage und nebenbei hat Heddesheim nun auch den besseren direkten Vergleich, was in den Endabrechnung noch von Bedeutung sein kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gastgeberinnen begannen stark, standen in der Deckung sicher und zeigten ein gutes Umschaltspiel. Bis auf 7:2 (19.) zog die SGH davon, ehe sich Oftersheim/Schwetzingen fing und bis zum 10:6 zur Pause besser mitspielen konnte.

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Heddesheim, angetrieben von der zehnfachen Torschützin Selina Hammersdorf, wieder den Druck und setzte sich schnell auf 14:6 (36.) und weiter auf 19:10 (49.) und 24:11 (55.) ab. Zu diesem Zeitpunkt war die Entscheidung längst gefallen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit diesem Erfolg hat sich die Mannschaft von Trainer Marcus Otterstädter auch wieder wichtiges Selbstvertrauen mit Blick auf das Derby am Samstag beim TSV Amicitia Viernheim geholt. me