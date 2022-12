SGH-Spiel verlegt

Heddesheim. Eigentlich hatte Marcus Otterstädter, Trainer des Frauenhandball-Badenligisten SG Heddesheim, sein Team auf das Spiel bei der HG Königshofen/Sachsenflur intensiv vorbereitet. Aber dann häuften sich die Ausfälle, so dass das SGH-Lager am Samstag die Reißleine zog und in Absprache mit Königshofen die Partie vom Spielplan nehmen ließ. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

„Uns war schon klar, dass wir nur einen dünnen Kader zur Verfügung haben werden, aber als dann noch weitere Ausfälle hinzukamen, war das einfach nicht mehr machbar“, erklärte Otterstädter und war dankbar, dass die Gastgeber der kurzfristigen Absetzung und Neuterminierung zustimmten.

Wiesloch – HG Saase 38:24 (19:12)

Am Ball – aber wenig erfolgreich – war die HG Saase: Bei der TSG Wiesloch setzte es mit 24:38 (12:19) die achte Niederlage im achten Spiel. Die letzte Chance auf Punkte vor der Weihnachtspause hat die Mannschaft von Trainer Branko Dojcak nun ausgerechnet in zwei Wochen (Samstag, 17. Dezember) im Derby gegen Heddesheim.

In Wiesloch begann Saase stark, legte bis zum 8:7 (17.) immer knapp vor. Doch dann schlichen sich wieder individuelle Fehler ein, die gepaart mit dem fehlenden Selbstvertrauen schnell zu einem 10:17-Rückstand führten (28.). In der zweiten Hälfte lief die HG immer hinterher und spätestens, als Wiesloch erstmals mit zehn Toren führte (31:21, 45.), war die Partie entschieden. me