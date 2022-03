SGH muss vorzeitig in die Pause

Heddesheim. „Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir wenigstens eine Runde weiterkommen“, sagte Marcus Otterstätter, Trainer des Frauenhandball-Badenligisten SG Heddesheim, nach der 22:31 (7:15)-Niederlage beim TSV Rintheim und damit dem Aus in der ersten Runde der Aufstiegsspiele. „Jetzt muss ich mal schauen, dass ich die Mannschaft zumindest bis Ende April noch in Bewegung halte, ehe wir eine Pause einlegen“, will Otterstätter nicht gleich die Beine hochlegen. „Sonst haben wir wieder eine dreimonatige Pause bis zur Vorbereitung. Das wäre viel zu lang“, gibt er zu bedenken.

Ein Weiterkommen in die nächste Runde schien nach der 19:21-Heimspielniederlage im Rückspiel zwar schwer, aber machbar. Doch die Hoffnung währte nicht lange: „Wir haben die Anfangsphase verschlafen und sind damit schon deutlich ins Hintertreffen geraten“, ärgerte sich Otterstätter. Im Spielaufbau und in den Abläufen im Angriff passte nur wenig zusammen, Rintheim zog auf acht, neun Tore davon und hatte das Spiel sicher im Griff. In der zweiten Hälfte stabilisierte sich Heddesheim etwas, aber in Gefahr bringen konnten sie die Gastgeberinnen zu keiner Zeit. Zu allem Überfluss verletzte sich in der Schlussviertelstunde auch noch Anna Heckmann, zog sich bei einer unglücklichen Aktion einen Nasenbeinbruch zu, der operiert werden muss. „Das ist natürlich ganz bitter, so eine Verletzung in einem Spiel, das schon gelaufen ist und wo es um nichts mehr ging“, so Otterstätter, der eine eher mäßige Mannschaftsleistung sah: „Jede, bis auf Selina Hammersdorf, die heute geliefert hat, war von der Normalform entfernt.“

Viernheim – Nußloch abgesagt

Kampflos ist der TSV Amicitia Viernheim ins Halbfinale der Aufstiegsspiele eingezogen. Im Hinspiel hatte Nußloch phasenweise mit zehn Toren geführt, am Ende mit 27:24 gewonnen und war eigentlich vor der Partie am Samstag in Viernheim favorisiert. Doch am Spieltag musste Nußloch absagen, da es positive Corona-Tests gab. Da es unmöglich war, bis zum Freitag einen Nachholtermin zu finden, an dem die SG eine spielfähige Mannschaft hätte stellen können, wurde die Partie zu Gunsten der Südhessinnen gewertet. Jetzt gilt es für Trainerin Steffi Dietrich ihr Team auf das Halbfinale gegen die TSG Wiesloch vorzubereiten, das mit dem Heimspiel am Samstag (17.30 Uhr) beginnt. me