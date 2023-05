SGH lässt austrudeln

Heddesheim. Die Luft war etwas raus bei den Handballerinnen der SG Heddesheim. Schon vor dem Heimspiel gegen die SG Nußloch war der dritte Tabellenplatz in der Badenliga zementiert, da Wiesloch zuvor seine Partie gegen St. Leon mit 30:28 gewonnen hatte und damit die Vize-Meisterschaft sicherte. Dennoch wollten die Heddesheimerinnen sich natürlich mit einem Heimsieg verabschieden und ihrem scheidenden Coach Marcus Otterstätter, der in der nächsten Runde den Liga-Rivalen HSG St. Leon/Reilingen II trainieren wird, einen gelungenen Abgang bescheren.

Allerdings erwischte die SGH einen schwachen Start, lag schnell 1:4 hinten (8.), weil im Angriff beste Chancen ausgelassen wurden. Das zog sich wie ein roter Faden durch die Partie, so dass Heddesheim meist hinterherlief. Kämpferisch konnte man den Gastgeberinnen aber keinen Vorwurf machen und so kamen sie in der zweiten Hälfte mehrfach zum Ausgleich, letztmals beim 20:20 (47.). Doch dann konterte Nußloch mit einem 4:0-Lauf und machte beim 24:20 (54.) alles klar.

SGH-Tore: Holzer (11/3), Gedik (5), Knödler (3), Scheiner (2), Bender, Simeth (je 1). me