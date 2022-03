SGH kann nur hoffen

Heddesheim. Ganz eng wird es nun für die Handballerinnen der SG Heddesheim: Die Aufstiegsrunde der Badenliga hat das Team von Trainer Marcus Otterstädter nicht mehr selbst in der Hand, nachdem die Partie gegen Spitzenreiter TV Brühl mit 20:26 (10:12) verloren ging, der nur zwei Tage zuvor der HG Saase mit 22:23 (11:10) unterlag. Damit kommt es zu einem Vierkampf zwischen Oftersheim, Viernheim, Saase und Heddesheim um die Plätze zwei und drei, die zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigen. Noch bevor das letzte Spiel der SGH am kommenden Sonntag gegen Schlusslicht Rot angepfiffen wird, ist klar, ob es noch zu Rang drei reichen kann. Denn die Konkurrenz ist schon zuvor am Ball und hat die Chance, den Sack zuzumachen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Brühl gerieten die Heddesheimerinnen schnell mit 0:3 ins Hintertreffen, kämpften sich dann heran und übernahmen beim 8:7 und 9:8 (24.) kurzzeitig sogar die Führung. Doch der Primus konterte zum 12:10-Pausenstand und baute den Vorsprung in der zweiten Hälfte auf 15:11 (37.) aus. Beim 15:13 (40.) durch Ina Simeth keimte noch einmal Hoffnung bei der Otterstädter-Sieben auf, die Brühl allerdings mit einem 3:0-Lauf zum 18:13 schnell zu nichte machte. me

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2