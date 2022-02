SGH auf Trainersuche

Heddesheim. Weichenstellung bei den Badenliga-Handballern der SG Heddesheim. Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen wurde bekannt, dass Trainer Mario Donat nach dieser Saison sein Engagement bei den Nordbadenern beendet. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

„Nach intensiven Überlegungen kamen wir mit Mario Donat gemeinsam zu dem Entschluss, dass wir etwas verändern und neue Reize setzen wollen“, erklärt Thomas Schmid, der gemeinsam mit Holger Badent die Sportliche Leitung inne hat. Dass die Entscheidung etwas mit der sportlich nicht ideal verlaufenden Saison zu tun hat, verneint Schmid vehement. „Wir sind mit der Leistung absolut zufrieden. Wir wussten schon vor der Runde, dass es schwer werden würde und wir eine Mannschaft im Umbruch haben. Dann kamen noch viele Verletzungen hinzu“, erinnert Schmid an die Voraussetzungen.

Mit dem Abgang des 46-jährigen B-Lizenzinhabers geht in Heddesheim eine kleine Ära zu Ende: Einige der Spieler aus dem nächstjährigen Kader bildete Donat ab der D-Jugend aus, führte sie bis in die A-Jugend-Bundesliga. Auch an der Gründung der damaligen JSG Leutershausen/Heddesheim war er maßgeblich beteiligt. „Mario wird auch nach der Saison immer ein gern gesehener Gast in der Nordbadenhalle sein. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet“, betont Schmid. me

