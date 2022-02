SGH am Wegweiser

Heddesheim. Nur ein Spiel steht an diesem Wochenende in der Frauenhandball-Badenliga auf dem Plan. Dabei empfängt die SG Heddesheim am Sonntag ab 15.30 Uhr die HG Oftersheim/Schwetzingen. „Das ist eine richtungsweisende Partie für uns. Verlieren wir, dann müssen wir langsam für die Abstiegsrunde planen, was wir eigentlich unbedingt vermeiden wollen. Gewinnen wir, sind wir wieder mitten im Geschäft um die Aufstiegsspiele“, fasst SGH-Trainer Marcus Otterstädter die Ausgangslage zusammen.

Der Coach selbst wird am Sonntag wohl wieder auf die Trainerbank zurückkehren können, nachdem er die beiden vergangenen Spiele in Quarantäne war und von Thomas Schmid aus der Sportlichen Leitung der Heddesheimer vertreten wurde. „Er hat auch das Training übernommen und wir waren in enger Absprache“, berichtet Otterstädter.

Das Hinspiel gegen Oftersheim/Schwetzingen verlor die SGH mit 24:30, jetzt soll die Revanche gelingen. „Das wird aber sehr schwer“, warnt Otterstädter vor dem spielstarken Gegner. Personell sieht es bei den Heddesheimerinnen aktuell ganz gut aus, „aber das kann sich zur Zeit ja schnell ändern. Man muss praktisch bis zum Spieltag abwarten“, weiß der Trainer nun aus eigener Erfahrung. me

