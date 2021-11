SG Heddesheim bleibt sieglos

Heddesheim. Die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim treten am Tabellenende auf der Stelle. Auch bei der HG Oftersheim/Schwetzingen unterlag das Team von Trainer Marcus Otterstädter deutlich mit 24:30 (10:14). Kurz nach dem Seitenwechsel stellten die Gastgeberinnen die Weichen auf Sieg, als sie auf 18:11 erhöhten. Die SGH steckte nicht auf, zeigte Moral, aber spielerisch lief es nicht rund, und die Chancenverwertung war schwach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

HG Saase – TSV Rot 22:24 (11:16)

Nach drei Remis kassierte das Team von HG-Trainer Branko Dojcak die erste Saisonniederlage. Bitter: Nach dem 9:10 (23.) geriet Saase binnen sieben Minuten mit 11:16 ins Hintertreffen. In der zweiten Hälfte kämpfte sich die HG heran, doch am Ende lief die Zeit davon. me