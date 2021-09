SG gibt sich angriffslustig

Heddesheim. Die Vorfreude ist riesig: Am Wochenende startet endlich die Saison in der Frauenhandball-Badenliga. Doch von Normalität ist man angesichts der Corona-Pandemie noch weit entfernt. Die Trainer sind sich einig: Eine echte Vorhersage lässt sich nach der langen Pflichtspielpause nicht treffen. Und auch der Spielbetrieb ist alles andere als normal: Zu den 3G- und 2G-Regeln für Zuschauer und Spielerinnen kommt die neue Einteilung der Ligen. Die Badenliga beginnt in zwei Sechser-Gruppen bis Mitte Februar, danach folgt eine Auf- und eine Abstiegsrunde.

Diese Form der Liga gefällt nicht allen Trainern. So hätte sich beispielsweise Heddesheims Coach Marcus Otterstätter eine normale Zwölfer-Staffel gewünscht. „Das wäre sportlich die fairste Art, Auf- und Abstieg auszuspielen. Und wenn es um das Durchmischen der Mannschaften geht: Das hat man durch die folgende Platzierungsrunde auch, nur später“, so der Trainer, der mit seinem Team ganz oben angreifen möchte. „Unser Ziel ist es, unter die ersten Drei zu kommen“, unterstreicht Otterstätter.

Vier Neue machen Mut

Torhüterin Annika Schlechter kam vom TSV Birkenau zur SG Heddesheim. Sie bildet ein Duo mit Nina Schmidt, die zuvor beim TV Schriesheim spielte. © Berno Nix

Der Grund für die Zuversicht und Angriffslust in Heddesheim ist im größeren Kader begründet: 16 Spielerinnen hat Otterstätter beisammen, dem einzigen Abgang Yvonne Mohrlock (pausiert) stehen vier Neuzugänge gegenüber. Mit Annika Schlechter (TSV Birkenau) und Nina Schmidt (TV Schriesheim) konnten zwei neue Torhüterinnen gewonnen werden, der Rückraum wird durch Ina Simeth (SpVgg Ilvesheim) und Franziska Breulmann (HSG Bergstraße) verstärkt. „Man spürt, dass der Konkurrenzkampf dem Team guttut“, hat Otterstätter beobachtet.

Mit der Vorbereitung ist der erfahrene Übungsleiter „durchaus zufrieden, auch wenn ich mir gewünscht hätte, öfter die gesamte Mannschaft beisammen zu haben.“ Gespannt ist der SGH-Trainer, wie die regionale Konkurrenz TSV Amicitia Viernheim und HG Saase aus der Corona-Pause kommt. „Saase sehe ich nach dem Auftritt bei unserem Turnier als nicht so stark an, aber Viernheim kann durchaus für Überraschungen sorgen“, glaubt Otterstätter.

TSV-Amicitia-Trainerin Stefanie Dietrich sieht ihre Mannschaft tatsächlich in guter Verfassung, auch wenn es in der Breite hapert. Nach dem Karriereende der erfahrenen Jule Paloj, den Abgängen von Lenja Müller und Anna-Lena Mayer (beide TSV Birkenau) und der studienbedingten Pause von Lara Günther und Chiara Helfert ist der Kader auf elf Feldspielerinnen und eine Torfrau geschrumpft. „Da darf nicht viel passieren“, stellt Steffi Dietrich klar und hofft, dass vielleicht kurzfristig noch Verstärkungen an Land gezogen werden können.

HG Saase braucht noch Zeit

Branko Dojcak, Coach der HG Saase, weiß, dass er in diesem Jahr kleinere Brötchen backen muss. Gleich neun neue Spielerinnen – sechs davon aus der eigenen Jugend – müssen integriert werden. In der Summe macht das einen 16er Kader, wobei die Abgänge der Leistungsträgerinnen Antonia Grössl (Kurpfalz Bären) und Antonia Wagner schwer wiegen.

Hinzu kommt, dass erst seit drei Wochen eine ordentliche Trainingsbeteiligung herrscht. „Das hätte ich mir sicherlich anders gewünscht, aber nach der Urlaubszeit sind jetzt alle da und ziehen auch klasse mit“, erklärt Dojcak: „Wir haben eine junge Mannschaft, die noch Zeit braucht, aber auch das Zeug dazu hat, die Badenliga zu verteidigen“, ist der Trainer überzeugt.

Erste Fingerzeige folgen an diesem Wochenende, wenn Viernheim am Samstag (17.15 Uhr) den TSV Rot empfängt und Saase am Sonntag (14 Uhr) bei der HG Oftersheim/Schwetzingen ran muss. Bereits am 9. Oktober folgt dann schon das Derby zwischen Saase und Viernheim, Heddesheim greift erst am 16. Oktober mit dem Heimspiel gegen Brühl in das Geschehen ein.

