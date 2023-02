Seelinger trifft zum Sieg

Biblis. Mit der Schlusssirene hörte man erst einen Stoßseufzer, dann großen Jubel: Die A-Liga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim zitterten sich zu einem 18:17 (12:11)-Erfolg gegen den TV Büttelborn. Nach zuvor einer Niederlage und einem Remis war das der erste Sieg unter dem neuen Trainer-Duo Sascha Schnöller und Lars Dotzauer. „Endlich“, lautete das Schnöllers Fazit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die FSG startete gut in die Partie, hatte in Annika Müller einen starken Rückhalt. Die frühere Rückraumspielerin gab nach langer Pause ihr Comeback als Torhüterin und zeigte besonders zwischen dem 6:7 (20.), als die Bibliserinnen Offensiv einige Chancen ausließen und das einzige Mal ins Hintertreffen gerieten, und dem 15:11 (34.) eine ganz starke Leistung. „Das Problem war heute nicht die Defensive. Da haben wir gut gearbeitet“, sah Schnöller in der Offensive großen Steigerungsbedarf.

Besonders deutlich wurde dies nach dem 15:11. Diese Vier-Tore-Führung gab nicht die erhoffte Sicherheit. Im Gegenteil: In den verbleibenden 26 Minuten gelangen der FSG nur noch drei magere Treffer. „Man hatte fast den Eindruck, die Mannschaft hätte Angst vor dem Gewinnen“, meinte Schnöller. Die Folge war, dass Büttelborn Tor um Tor verkürzte und zum 17:17 (56.) ausglich. Doch dann war es Birte Seelinger, die mit ihrem Treffer zum 18:17 doch noch den unterm Strich verdienten Sieg rettete.

Mehr zum Thema Handball Rang vier im Visier Mehr erfahren Handball-A-Liga TG Biblis gehen die Kräfte aus Mehr erfahren Fußball-Gruppenliga Riedrode arbeitet sich zurück Mehr erfahren

FSG-Tore: Schiefer (6/5), Seelinger (4), Schmitzer (3), Laudenbach, Hensler (je 2), Klingelhöfer (1). me