Seckenheimer Mini-Kader

Seckenheim. Der Mini-Kader der TSG Seckenheim bekommt es am Samstagabend mit einem ganz unangenehmen zu spielenden Gegner zu tun: Die Oberliga-Handballerinnen fahren mit gerade einmal einer Auswechselspielerin zum TSV Birkenau, der mit einer ganz offensiven 3:3-Deckung die Kontrahenten immer wieder vor schwer zu lösende Aufgaben stellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben uns da schon einiges einfallen lassen, um diese Abwehr auszuhebeln“, meint TSG-Trainer Siggi Oetzel, der aber – wie zwei Spielerinnen auch – das Dienstagstraining krankheitsbedingt verpasste. Dafür übernahm wieder Carolin Vreden die Einheit. Am Donnerstag stand Oetzel dann wieder in der Halle. „Wir fahren dank unserer 8:4 Punkte ohne Druck nach Birkenau, wollen aber versuchen, unseren positiven Lauf zu behalten und auch dort zu gewinnen“, so der Coach, der noch auf Anne Wild verzichten muss. Nach ihrer Bänderverletzung im Sprunggelenk absolviert sie erste Laufeinheiten, aber das Birkenau-Spiel kommt noch zu früh. me