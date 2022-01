Seckenheim zu fehlerhaft

Mannheim. Schmerzhafte Heimniederlage für die TSG Seckenheim: Die Oberliga-Handballerinnen unterlagen im Derby dem Tabellennachbarn TSV Birkenau mit 24:25 (10:14) und verpassten es damit, wieder in die vordere Hälfte der Liga vorzustoßen. Mit nun 8:12 Punkten und vier Schlappen in Folge ist die TSG nur noch Achter und muss nun mehr denn je um die Teilnahme an den Aufstiegsspielen bangen. „Heute haben uns unsere technischen Fehler um die Punkte gebracht“, bilanzierte Seckenheims Trainer Siggi Oetzel. „Wir waren gut im Spiel, aber haben uns zu viele Patzer erlaubt.“

So geriet Seckenheim in der ersten Hälfte gegen die extrem offensiv deckenden Odenwälderinnen über 4:6 (12.) und 8:11 (21.) bis zur Pause mit 10:14 ins Hintertreffen. „Wir waren keine vier Tore schlechter, aber dann kamen zu unseren Fehlpässen auch noch drei vergebene Strafwürfe hinzu“, haderte Oetzel.

Letzter Angriff verpufft

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich die TSG – gestützt auf eine starke Stella Gudenau im Tor – heran. Nach dem 18:19 (41.) gelang beim 21:21 (52.) erstmals wieder der Ausgleich, und beim 23:22 (54.) schien das Pendel zugunsten der Gastgeberinnen auszuschlagen. „Wir hatten den Birkenauerinnen damit eigentlich ihre Sicherheit genommen, die sie aus der ersten Hälfte hatten“, sah auch Oetzel sein Team im Vorteil.

Doch in den letzten Minuten häuften sich wieder die technischen Fehler bei der TSG. Nach dem 24:24 (58.) gelang Birkenau 100 Sekunden vor dem Ende die 25:24-Führung. Oetzel nahm noch eine Auszeit, aber auch der letzte Angriff der Seckenheimerinnen verpuffte. me