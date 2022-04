Seckenheim stößt an Grenzen

Mannheim. „Wir haben heute im Rahmen unserer Möglichkeiten gespielt. Das war absolut in Ordnung“, meinte Siggi Oetzel, Trainer des Frauenhandball-Oberligisten TSG Seckenheim, nach der 27:34 (14:18)-Niederlage bei der HSG Strohgäu. „Das Ergebnis ist um ein paar Tore zu hoch ausgefallen, aber unterm Strich ging der Sieg der HSG absolut in Ordnung“, bilanzierte der Coach. „Ich bin schon mit knapperen Ergebnissen unzufriedener nach Hause gefahren.“

Tatsächlich hatten die Seckenheimerinnen wieder mit einigen Ausfällen zu kämpfen, waren nur mit einer Rumpfmannschaft angetreten. Leah Ziegler fiel mit einer Ellbogenverletzung aus, Torhüterin Stella Gudenau fehlte krankheitsbedingt. Glücklicherweise erklärte sich Stefanie Kurstak wieder bereit, auszuhelfen. „Dadurch hatten wir wenigstens noch eine Alternative“, so Oetzel.

In der Endphase geht die Kraft aus

Die TSG hielt sich von Beginn an an ihre taktische Marschroute, agierte ruhig und spielte sicher. Dennoch geriet man nach dem 6:6 mit 6:10 (12.) ins Hintertreffen, „weil Strohgäu auch eine wirklich gute Mannschaft hat“, betonte der Seckenheimer Trainer. Aber entscheidend abschütteln ließen sich die Gäste nie, durften noch beim 23:26 (48.) auf einen Punktgewinn hoffen. „Ob es mit Stella Gudenau und Leah Ziegler gereicht hätte, ist müßig zu diskutieren“, so Oetzel. „Fakt ist, dass wir in den letzten Minuten nichts mehr zuzusetzen hatten. Dennoch: Das war heute alles in Ordnung.“ me

