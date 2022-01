Seckenheim hadert

Mannheim. Schon im Vorfeld war man sich im Lager der TSG Seckenheim einig, dass das Oberliga-Spiel bei der TG Nürtingen II angesichts der angespannten personellen Situation eine harte Nuss werden würde. Nach der 23:27 (7:10)-Niederlage ärgerten sich die Handballerinnen von Trainer Siggi Oetzel und der Coach selbst aber richtig: „Das war eine Partie, die wir mit zwei oder sogar nur einer Spielerin mehr hätten gewinnen können“, meinte Oetzel.

Mit der Leistung seiner Rumpftruppe – immerhin half kurzfristig Stefanie Kurstak aus, so dass sieben Feldspielerinnen zur Verfügung standen – war der TSG-Trainer indes „durchaus zufrieden“. In der ersten Hälfte stand die Deckung der Seckenheimerinnen gut, allerdings fehlte offensiv die nötige Durchschlagskraft. Über 4:4 (10.) bekamen die Gastgeberinnen bis zum 10:7 zur Pause etwas Oberwasser.

Nach dem Seitenwechsel lief es im Angriff der TSG besser. „Dafür leisteten wir uns in der Abwehr ein paar individuelle Fehler“, sagte Oetzel. So blieben die Gäste zwar immer in Schlagdistanz, schafften es aber nicht, den Anschluss herzustellen. „Entscheidend war sicherlich auch, dass wir keine Alternativen hatten und nicht nachlegen konnten, während Nürtingen eine volle Bank hatte“, bilanzierte Oetzel, der nun hofft, dass sich die personelle Situation am kommenden Samstag zum Spiel beim TSV Bönnigheim bessert. me