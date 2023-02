Sechste Pleite in Folge: Lola kriselt weiter

Lampertheim. Auch diesmal ist der Knoten nicht geplatzt: Die Handballerinnen der FSG Lola kassierten am Sonntagabend die sechste Niederlage in Folge, unterlagen bei der HSG Fürth/Krumbach mit 21:25 (10:13). Damit belegen die Lolas nun den drittletzten Rang in der Bezirksoberliga, aber immerhin blieb der Vorsprung auf Schlusslicht Langen bei vier Punkten.

„Jetzt geht es darum, den Kopf freizubekommen und nach der Fastnachtspause in den beiden folgenden Heimspielen wieder in die Spur zurückzufinden. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft das hinbekommt“, erklärte FSG-Vorstandsmitglied Jörg Schwind nach der Schlappe im Odenwald.

Grund für die Zuversicht ist, dass die Lolas spielerisch durchaus auf Augenhöhe mit den Gastgeberinnen waren und auch die Moral offensichtlich in Takt ist. „Die Einstellung stimmt. Die Spielerinnen wollen alle“, ist auch Schwind überzeugt. „Sonst wären sie in der Schlussphase nach dem 17:24 nicht noch einmal auf vier Tore rangekommen“, so das Vorstandsmitglied.

Zu wenig Effizienz im Abschluss

Ausschlaggebend für die Niederlage war indes die erneut schwache Chancenverwertung – neben sechs feien Möglichkeiten wurden auch noch sechs Strafwürfe ausgelassen – und zu viele technische Fehler im Spielaufbau. „Das hat alles mit der nötigen Lockerheit und dem Selbstvertrauen zu tun. Gewinnen wir einmal, dann läuft auch so ein Spiel ganz anders“, glaubt Jörg Schwind, dessen Mannschaft ab Mitte der zweiten Hälfte deutlicher ins Hintertreffen geriet und beim 12:19 (44.) erstmals mit sieben Treffern zurücklag. „Wir können auf alle Fälle mehr, als wir heute gezeigt haben“, betont das Vorstandsmitglied.

FSG-Tore: Ronja Schmidt (5/2), Nadine Gärtner (4), Anke Rettig, Katrin Grieser (je 4/19), Janna Brötzmann (2), Vanessa Moßgraber, Jasmin Horner (je 1). me