Schwierige Aufgabe

Lampertheim. Die Aufgabe für die A-Liga-Handballer des TV Lampertheim könnte schwerer kaum sein: Der Tabellensiebte muss am Samstag (17 Uhr) beim ungeschlagenen Tabellenzweiten und Meisterschaftsfavoriten HSG Bieberau-Modau II ran.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das ist eine bärenstarke Mannschaft mit vielen erfahrenen Haudegen in ihren Reihen“, hat Lampertheims Trainer Achim Schmied Respekt vor den Gastgebern. „Gerade gegen solch erfahrene Teams, die auch körperlich stark sind, haben wir ohnehin immer Probleme. Die liegen uns einfach nicht“, gibt der Coach zu.

„Können wilde Dinge probieren“

Aber verstecken gilt nicht für den Trainer, der nur zu gerne den haushohen Favoriten ärgern würde. „Wir haben rein gar nichts zu verlieren und können in diesem einen Spiel wirklich die wildesten Dinge probieren. Vielleicht gelingt es uns ja mit einer Variante, die HSG auf dem falschen Bein zu erwischen“, sagt Schmied. Realistisch betrachtet wäre man beim TVL aber schon mit einer knappen Niederlage einverstanden, das 26:32 aus dem Hinspiel beschrieb Schmied als „absolut okay“.

Mehr zum Thema Handball-A-Liga Schmied ist optimistisch Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball-A-Liga Lampertheim belohnt sich Mehr erfahren

Dass es bei den Lampertheimer am Samstag zudem personell nicht rosig aussieht, kommt erschwerend hinzu: Tim Pfendler ist krank, Max Griesheimer im Urlaub und Nils Lochbühler ist privat verhindert. Lukas Bach war zwar in dieser Woche erstmals nach seiner Verletzung wieder im Training, „aber ich denke, dass ein Spiel noch zu früh käme“, will Achim Schmied nichts riskieren und rechnet erst nach der Osterpause im Heimspiel gegen Pfungstadt mit einem Comeback. me