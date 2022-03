Schwierige Aufgabe

Biblis. Auf dem Papier scheint die Aufgabe kaum lösbar: Als Tabellenletzter empfängt die FSG Biblis/Gernsheim die TGS Walldorf, die mit 23:5 Punkten Rang zwei in der Handball-Bezirksoberliga der Frauen einnimmt. Doch Trainer Tobias Führer sieht seine Mannschaft nicht chancenlos: „Im Hinspiel haben wir – zumindest in der ersten Hälfte – trotz einer schwachen Formation ein richtig gutes Spiel gemacht“, erinnert er an die 21:30-Niederlage aus dem Dezember, als es kurz vor der Pause noch 9:11 stand.

Nicht ideal ist allerdings die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag (15 Uhr, Pfaffenauhalle) gelaufen. Tobias Führer konnte krankheitsbedingt das Training nicht leiten und wird wohl auch noch am Sonntag ausfallen. „Die Mädels haben aber trainiert und nach jetzigem Stand sieht es auch personell ganz ordentlich aus“, so Führer, der mit neun Feldspielerinnen und drei Torfrauen rechnet. „Ich hoffe, dass es uns gelingt, uns gegen eine starke Walldorfer Mannschaft teuer zu verkaufen und unseren Aufwärtstrend fortzusetzen“, drückt der Trainer seinem Team die Daumen, wohlwissend, dass es wichtig wäre, vor den kommenden richtungsweisenden Spielen gegen die Konkurrenz aus dem Tabellenkeller Selbstvertrauen zu tanken. Nach Walldorf kommen in Folge die Aufgaben gegen Dornheim, Siedelsbrunn und Heppenheim, die allesamt noch in Reichweite der FSG liegen. me

