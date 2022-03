Schwere Bürde

Heddesheim. Während in der Badenliga der Männer in Play-off und Play-down um Auf- und Abstieg gespielt wird, geht es bei den Handballerinnen in diesem Modus nur um den Aufstieg: Der Abstiegskampf findet in zwei Sechser-Ligen aus den beiden Vorrundengruppen statt. Die Ergebnisse der Mannschaften, die bereits gegeneinander gespielt haben, werden dabei mitgenommen. Das hat zur Folge, dass die HG Saase in der Abstiegsrunde die schlechtesten Karten hat: Mit einer Bürde von 1:7 Zählern starten sie am Samstag (16 Uhr) im Heimspiel gegen den TV Diehlheim das Unternehmen Klassenerhalt.

Wesentlich entspannter geht es hingegen beim TSV Amicitia Viernheim und der SG Heddesheim zu: Beide Teams sicherten sich am letzten Spieltag die Teilnahme an den Aufstiegsspielen und können nun völlig ohne Druck aufspielen. Die Favoriten auf den Aufstieg sind jedoch andere. Allen voran die TSG Wiesloch, die verlustpunktfrei in der zweiten Gruppe dominierte und nach oben strebt. Auf Rang zwei platzierte sich dort der TSV Rintheim, der zum Start der K.o.-Spiele am Samstag (16.30 Uhr) nach Heddesheim kommt.

„Wir wollen natürlich ordentlich mitspielen, aber unser Saisonziel haben wir mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde bereits schon erreicht“, erklärt SGH-Trainer Marcus Otterstädter. Die Viernheimerinnen müssen am Sonntag (17 Uhr) zur SG Nußloch. me

