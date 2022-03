Schwächephase kostet Vorsprung

Heddesheim. Eine ärgerliche Heimniederlage kassierten die Handballerinnen der SG Heddesheim zum Start der Badenliga-Aufstiegsspiele. Mit 19:21 (12:8) unterlag das Team von Trainer Marcus Otterstädter dem TSV Rintheim, gab dabei eine Fünf-Tore-Führung „völlig unnötig aus der Hand“, so der Coach.

Schon in der ersten Hälfte zeigte sich die SGH in guter Verfassung, stand in der Deckung stabil und nutzte in der Offensive die sich bietenden Chancen konsequent. Über 8:3 und 9:4 (20.) dominierten die Gastgeber die Partie, mussten die Rintheimerinnen dann zwischenzeitlich wieder etwas herankommen lassen (9:7), verschafften sich in der Folge aber auch wieder Luft. Erst nach dem 15:10 (37.) lief bei Heddesheim plötzlich überhaupt nichts mehr zusammen.

Selina Hammersdorf erzielt hier einen ihrer vier Treffer für die SG. © Nix

„Da hatten wir die obligatorische Schwächephase, die wir eigentlich in jedem Spiel haben“, ärgerte sich Otterstädter, dass seine Mannschaft binnen zehn Minuten mit 16:18 (48.) ins Hintertreffen geriet. Doch während sich die SGH in den letzten Wochen immer wieder freischwimmen konnte, gelang dies gegen Rintheim nicht und am Ende stand für Heddesheim eine unnötige Zwei-Tore-Niederlage zu Buche.

„Wir haben aber gezeigt, dass wir absolut auf Augenhöhe sind und beim Rückspiel am kommenden Wochenende haben wir immer noch die Chance, uns mit einem Sieg für die nächste Runde zu qualifizieren“, würde Otterstädter das Saisonende gerne noch etwas nach hinten verschieben.

SG Nußloch – Viernheim 27:24

Wäre mit dem Halbzeitpfiff Schluss gewesen, die Chancen der Viernheimerinnen auf ein Weiterkommen wären angesichts einer ganz schwachen ersten Hälfte und eines Zehn-Tore-Rückstands gegen Null gegangen. Aber mit einer deutlichen Leistungssteigerung und einem couragierten Auftritt kämpfte sich das Team von Trainerin Steffi Dietrich heran und sorgte – mit einer starken Vanessa Reinhard im Tor – vor allem in den letzten zehn Minuten mit einer Aufholjagd vom 19:26 zum 24:27-Endstand dafür, dass ein Weiterkommen im Heimspiel am nächsten Samstag immer noch möglich ist. Allerdings sollten die Südhessinnen dann von Beginn an konzentriert aufspielen.