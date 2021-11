Schreiber erhält Sonderlob

Mannheim. Die Überraschung ist geglückt: Der TV Friedrichsfeld hat im Derby der Handball-Badenliga dem Favoriten TSV Amicitia Viernheim eine 27:21 (14:11)-Niederlage beigebracht. Während die Friedrichsfelder – angetrieben von der stimmungsvollen Kulisse in der Lilli-Gräber-Halle – hochkonzentriert und konsequent agierten, war den Südhessen anzusehen, dass einige Spieler nach gerade überstandener Erkältung noch nicht auf der Höhe waren. Und einigen TSV-Amicitia-Akteuren war auch anzumerken, dass sie auf das harzfreie Spiel in Friedrichsfeld wenig Lust hatten.

„Damit wollen wir uns aber nicht beschäftigen. Es ist einfach so, dass in unserer Halle nicht geharzt werden darf“, sagte TVF-Sprecher Florian Kuhn. Viel lieber ließ er das Spiel noch einmal Revue passieren. Und das war von den Friedrichsfeldern „richtig gut“, wie er fand.

Tatsächlich agierte das Team von Trainer Marco Dubois nicht spektakulär, sondern besann sich auf die Grundlagen: stabile Deckung und wenige Fehler im Angriff. Dies gepaart mit einer guten Chancenverwertung war der Schlüssel zum Erfolg. „Alle haben sich an die Vorgaben gehalten, niemand hat irgendetwas Besonderes versucht, sondern wir haben unseren Stiefel runtergespielt“, so Kuhn.

Nur ein einziges Mal lagen die Friedrichsfelder zurück, beim 2:3 (7.). Danach waren es die Gastgeber, die das Spiel in die Hand nahmen, auch weil Viernheim aus dem Rückraum fast nicht stattfand. „Das ist natürlich auch dem harzfreien Spiel geschuldet“, merkte TSV-Amicitia-Trainer Christian Müller an. Und in der Nahzone verteidigten die Gastgeber richtig gut, auch wenn Viernheim zehn Siebenmeter zog, die allesamt von Robin Helbig verwandelt wurden.

Viernheim blieb bis Mitte der zweiten Hälfte auf Schlagdistanz. Erst als der TVF vom 17:15 (44.) auf 21:16 (50.) erhöhte, nahm der Überraschungserfolg gegen das Spitzenteam aus Südhessen Gestalt an. „Das war eine ganz starke Mannschaftsleistung mit einem ganz starken Alexander Schreiber“, lobte TVF-Trainer Dubois. „Wir haben immer kühlen Kopf bewahrt, auch als wir in der Schlussphase in doppelter Unterzahl waren.“

SG Heddesheim – SGL II 22:21

Eigentlich hatte das Spiel der beiden bis dato punktlosen Teams keinen Sieger verdient. Das gab auch SGH-Coach Mario Donat nach der Partie zu: „Das war ein glücklicher Erfolg. Vielleicht haben wir uns mit diesem Sieg für unsere kämpferische Leistung belohnt.“

Nur ein einziges Mal führten die Heddesheimer in der gesamten Partie: Beim 22:21-Endstand, den Rouven Hoffmann mit einem verwandelten Strafwurf 90 Sekunden vor dem Ende markierte.

Personell gingen beide Teams auf dem Zahnfleisch, die SGH hatte gerade einmal acht Feldspieler an Bord, davon nur drei Rückraumspieler. Immerhin konnte Philipp Badent mitwirken und setzte mit seinen sechs Treffern Akzente. Phasenweise lagen die Gastgeber mit fünf Treffern hinten (12:17, 39.), zeigten aber eine tolle Moral. me

