Schon gewaltig unter Druck

Lampertheim. „Wenn wir tatsächlich ganz oben mitspielen wollen, dann dürfen wir uns jetzt eigentlich keinen Ausrutscher mehr erlauben“, bringt Achim Schmied, Trainer des Handball-A-Ligisten TV Lampertheim, die Ausgangslage vor dem Heimspiel am Samstagabend (18 Uhr) gegen die SG Egelsbach II auf den Punkt.

Mit 2:4 Zählern verlief der Saisonstart der Spargelstädter alles andere als ideal, hinzu kommt, dass sie einen Punkt wegen des Nichterfüllens des Schiedsrichtersolls abgezogen bekommen werden. „Damit sind wir schon unter Druck“, so Schmied.

Immerhin sieht es personell wieder etwas besser aus beim TVL: Tim Pfendler kehrt nach seiner Verletzung in den Kader zurück und auch die beiden zuletzt krankheitsbedingt fehlenden Wim Größler und Lukas Heiler sollten im Aufgebot stehen. „Ob sie schon lange Spielanteile erhalten können, muss man abwarten“, will der Trainer kein Risiko eingehen.

Auch Matthias Zielonka und Felix Nieter sind wieder dabei. Fehlen werden indes der privat verhinderte Tobias Hedderich und Nils Lochbühler (Arbeit). „Insgesamt sehe ich uns aber schon deutlich besser besetzt als noch letztes Wochenende“, meint Schmied rückblickend auf die 28:32-Niederlage in Mörfelden.

Leicht wird die Aufgabe gegen Egelsbach dennoch nicht. Die Lampertheimer müssen sich darauf einstellen, es mit einer jungen Mannschaft zu tun zu bekommen, die über individuell starke Akteure verfügt. „Die SGE spielt mit der A-Jugend in der Oberliga und wann immer es möglich ist, spielen die Jungs in der zweiten Mannschaft“, weiß Schmied. Und da die Jugend der Gäste erst am Sonntag am Ball ist, rechnet der TVL-Coach damit, dass am Samstagabend die Bestbesetzung in der Jahnhalle aufläuft. „Da müssen wir vor allem mit viel Tempo und Dynamik rechnen. Entsprechend wird viel darauf ankommen, dass wir eine gute Rückwärtsbewegung an den Tag legen“, fordert Schmied. „Wenn es uns gelingt, Egelsbach in den Positionsangriff zu zwingen, dann steigen unsere Chancen deutlich.“

Gleichzeitig müssen die Lampertheim im eigenen Angriff gegen die offensive Gäste-Deckung ballsicher agieren, um nicht in die gefährlichen Konter zu laufen. „Wenn wir uns auf uns und unsere Leistung konzentrieren, dann sollte das eigentlich klappen. Aber auf die leichte Schulter – das haben die bisherigen Spiele gezeigt – kann man keinen Gegner in dieser Liga nehmen“, sagt Schmied. me