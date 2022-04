Schnellstmöglich Luft verschaffen

Lampertheim. „Ich bin froh, dass wir noch spielen dürfen“, meint Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim, vorweg. Damit nimmt er Stellung zur Ansicht einiger Kollegen die am liebsten die Runde schon beendet und auf die Auf- und Abstiegsrunde verzichtet hätten. Die Lampertheimer sind ab Sonntag in den Abstiegsspielen am Ball und haben dabei keine ganz einfache Aufgabe. Nicht nur das Auswärtsspiel bei der MSG Lorsch/Einhausen wird den Spargelstädtern alles abverlangen.

„Wir tun gut daran, unseren aktuellen fünften Rang zu halten – mindestens“, meint Schmied mit Blick auf den drittletzten Platz und 6:6 Punkte, die der TVL aus der einfachen Runde mitgenommen hat. Zwar scheint das punktlose Schlusslicht SKV Mörfelden schon als sicherer Absteiger festzustehen und durch den Wechsel der HSG Weschnitztal in den Badischen Handball-Verband fällt eine weitere Mannschaft weg, „aber ich könnte mir durch die Konstellation in der Landesliga auch vorstellen, dass noch der Vorletzte aus der Bezirksoberliga runter muss“, hat Schmied ausgerechnet. Vorletzter ist derzeit der TV Siedelsbrunn (5:7 Punkte) und hat dabei gerade einmal nur einen Zähler Rückstand auf die Lampertheimer.

Schmerzhafte Erinnerungen

Entsprechend wichtig wird für die Ried-Handballer der Start in die Abstiegsrunde sein: Nach dem Auswärtsspiel gegen Lorsch/Einhausen wartet eine Woche später das Heimspiel gegen Siedelsbrunn. „Da könnten wir uns etwas Luft verschaffen, wenn wir beide Spiele gewinnen würden“, meint der TVL-Coach.

Personell sieht es vor dem Lorsch-Spiel ganz gut aus. Bis auf Benjamin Eschenauer und Robin Kettler sind alle an Bord. „Wir haben ein paar kleine Blessuren, aber nichts, was einem Einsatz im Wege stehen würde“, erklärt Schmied. Gegen Lorsch/Einhausen ist man bei den Lampertheimern auf Revanche aus: Im ersten Spiel der Runde unterlag man überraschend zu Hause mit 22:25. „Das hat schon wehgetan“, gibt der TVL-Trainer zu. Am Ende der einfachen Runde landete Lorsch mit 7:19 Punkten auf dem vorletzten Rang, zwei Plätze hinter Lampertheim und brachte einige Male kein Bein auf den Boden. Aber nun, zum Start in die Abstiegsspiele, liegt die MSG zwei Plätze vor den Spargelstädtern, da sie alle ihre Punkte gegen Teams holte, die ebenfalls in der zweiten Tabellenhälfte landeten, während die Lampertheimer auch gegen Mannschaften aus der oberen Hälfte punkteten.

Schmied will keinesfalls schwarzmalen: „Ich bin überzeugt, dass wir das packen können.“ Und dass es überhaupt noch die Abstiegsspiele gibt, ist für ihn tatsächlich „ganz wichtig. Gerade für die Jüngeren im Kader oder die, die aus der A-Jugend rauskommen. Die brauchen so viel Spielpraxis wie möglich. Natürlich ist es nicht gut gewesen, dass die Runde wegen Corona so zerfleddert war, aber ich gehe davon aus, dass jetzt die restlichen sechs Spiele halbwegs normal verlaufen können. Ich freue mich jedenfalls, dass wir weiter Handballspielen dürfen.“ me