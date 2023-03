Schmied ist optimistisch

Lampertheim. Auf dem Papier scheinen die Handballer des TV Lampertheim nur Außenseiterchancen zu besitzen. Doch Achim Schmied, Trainer des A-Ligisten, strahlt vor dem Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen den Tabellendritten HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden Optimismus aus. „Das ist eine Mannschaft, die uns durchaus liegt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon im Hinspiel behielten die Spargelstädter knapp mit 33:32 die Oberhand und wollen nun dies in der Jahnhalle wiederholen. „Dazu müssen wir in erster Linie die beiden Halbpositionen im Rückraum der HSG in den Griff bekommen. Da ist Weiterstadt wirklich gut besetzt“, kennt Schmied den Gegner bestens. „Wenn wir unsere Leistung abrufen und unsere eigenen Fehler im Spielaufbau wieder auf ein Minimum reduzieren, haben wir durchaus Chancen“, ist er überzeugt.

TG Biblis weiter im Blick behalten

Gelingt der erhoffte Heimsieg, dann würde der TVL sich von jetzt 21:21 Punkten und Rang sieben wieder einen positiven Zählerstand verschaffen und – noch wichtiger – den Abstand zur zweiten Tabellenhälfte wahren. Dass gleichzeitig die TG Biblis in Reichweite bleiben würde, ist zusätzlich noch ein besonderer Anreiz für die Lampertheimer.

Personell kann Achim Schmied nahezu aus dem Vollen schöpfen. Zwar werden die angeschlagenen Tim Pfendler und Lukas Bach weiterhin fehlen, „aber ich habe einen 14er Kader beisammen. Das passt“, sieht der Trainer seine Mannschaft gerüstet, den ambitionierten Gästen ein Bein stellen zu können. me